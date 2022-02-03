國台辦：洪秀柱女士抵京，應邀出席北京冬奧開幕式

▲北京冬奧開幕式明4日登場。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

2022北京冬奧開幕式明晚4日將在鳥巢國家體育場舉行，前國民黨主席洪秀柱今（3日）大年初三在臉書發文預告，「非常高興受邀出席北京冬奧開幕已經平安抵達，並且期待奧運聖火的光輝也能照耀海峽，讓兩岸逐漸消弭現在的分歧與冷漠」稍早，大陸國台辦發言人馬曉光也發出聲明，「中國國民黨前主席洪秀柱女士抵京，應邀出席北京冬奧開幕式。」

日前，中華奧會多方考量，終於決定出席北京冬奧開閉幕式。陸委會也再三強調，呼籲大陸作為主辦方，要確實遵守「奧林匹克憲章」規範，不該政治干預運動賽事，矮化我方，雙邊氣氛更加僵化。回顧12年前北京奧運，兩岸政界交流頻繁。如今，受疫情影響加上種種複雜因素，這次代表台灣方面出席只有洪秀柱。

她今也在自己臉書發文，向外界宣布即將參加北京冬奧盛事。內文指出，「秀柱非常高興受邀出席北京冬奧開幕，現已平安抵達北京，配合嚴格的防疫措施，進入了冬奧會場的閉環管理系統。」

洪秀柱說，明天是2月4日，也是二十四節氣當中的「立春」，北京冬奧將在明天開幕，這也是繼2008年北京奧運後，另一項中國人在國際體壇上的盛事！ 猶記2008年的北京奧運，我在現場，深深感受到中華民族頭角崢嶸的榮耀。 那一年，許多台灣同胞也在電視機前看著北京奧運精彩的開幕演出，一時間，「鳥巢」、「水立方」都在台灣成為大眾熱烈討論的新名詞。

▲ 洪秀柱期待奧運聖火的光輝，讓兩岸逐漸消弭現在的分歧與冷漠。（圖／翻攝 洪秀柱臉書）

她強調，時隔14年，冬季奧運再次在北京盛大開幕。舉辦過程也比以往更加艱難和挑戰，大陸方面也展現了強大的決心和毅力，冬奧期間的各項防護措施、動員人力之多，已達歷屆奧運賽事之最，這讓疫情下的北京冬奧，更顯難能可貴！

在這裡，我要向包括台灣志工及選手在內、所有參與冬奧相關工作的人員說聲，「辛苦了，謝謝！ 期待有機會能和台灣的參賽者及志工朋友們見面，聊聊他們這次在冬奧期間的心得。」

最後，強調，秀柱何其榮幸，能夠參與兩次中國人主辦的運動盛會，見證同享民族的榮光。 奧運的精神是「團結、和平、友誼」，期待奧運聖火的光輝也能照耀海峽，讓兩岸逐漸消弭現在的分歧與冷漠。 祝福每一位選手都能享受這遼闊的舞台，更希望兩岸的選手都能把握發光發熱的機會，共為民族爭光！ 再次祝福北京冬奧順利圓滿、再締新猷！