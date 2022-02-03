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洪秀柱出席北京冬奧開幕　盼奧運精神消弭兩岸分歧

▲▼洪秀柱受邀出席北京冬奧開幕。（圖／翻攝自洪秀柱臉書）

▲洪秀柱受邀出席北京冬奧開幕。（圖／翻攝自洪秀柱臉書）

記者楊蕓／台北報導

今天是大年初三，國民黨前主席洪秀柱在臉書發文宣布，受邀出席明天的北京冬奧開幕，現已平安抵達北京，配合嚴格的防疫措施，進入了冬奧會場的閉環管理系統。

洪秀柱表示，明天是2月4日，也是二十四節氣當中的「立春」，北京冬奧將在明天開幕，這也是繼2008年北京奧運後，另一項中國人在國際體壇上的盛事。

洪秀柱說，猶記2008年的北京奧運，她在現場，深深感受到中華民族頭角崢嶸的榮耀。那一年，許多台灣同胞也在電視機前看著北京奧運精彩的開幕演出，一時間，「鳥巢」、「水立方」都在台灣成為大眾熱烈討論的新名詞。

洪秀柱表示，時隔14年，冬季奧運再次在北京盛大開幕，同樣是體壇最大的盛會，同樣匯集了全球好手齊聚一堂，不同的是，這次冬奧的舉辦，比過往更為艱難、充滿更多的挑戰；而大陸方面也展現了強大的決心和毅力，冬奧期間的各項防護措施、動員人力之多，已達歷屆奧運賽事之最，這讓疫情下的北京冬奧，更顯難能可貴。「在這裡，我要向包括台灣志工及選手在內、所有參與冬奧相關工作的人員說聲：辛苦了，謝謝！期待有機會能和台灣的參賽者及志工朋友們見面，聊聊他們這次在冬奧期間的心得。」

洪秀柱表示，她何其榮幸，能夠參與兩次中國人主辦的運動盛會，見證同享民族的榮光。奧運的精神是「團結、和平、友誼」，期待奧運聖火的光輝也能照耀海峽，讓兩岸逐漸消弭現在的分歧與冷漠。祝福每一位選手都能享受這遼闊的舞台，更希望兩岸的選手都能把握發光發熱的機會，共為民族爭光！再次祝福北京冬奧順利圓滿、再締新猷！

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