黃捷PO雄女短裙制服照！　加碼曝10年前學生青澀照

▲高雄市議員黃捷PO雄女短裙制服照。（圖／黃捷臉書）



記者陶本和／台北報導

高雄女子高級中學近40年老校門因積水、高度不利車輛進出，校方有意改建，不少校友得知後紛紛回母校拍照留念。對此，高雄市議員黃捷也穿上10年前的短裙校服，回到母校拍照，甚至曝光10年前學生時期青澀的自己。

「雄女們掰掰，幸好十年前的制服還穿得下。」黃捷在臉書發了一段文字，搭配她身穿雄女制服、背著舊的側背書包，站在雄女校門前的照片。發文短短不到30分鐘，按讚就突破6000讚，近200人留言。

黃捷在留言中還曝光10年前，在雄女學生時期青澀的自己。此文引起不少網友的討論，有人說，「書包一定要短，裙子也要改短」、「都沒變，只有變得更漂亮了」、「身材保持得不錯」，還有人開玩笑說，「不要PO以前的照片喔」、「10年前，10年後都一樣」、「哇，我又戀愛了」。

▼高雄市議員黃捷PO雄女短裙制服照。（圖／黃捷臉書）



黃捷在2018年8月宣布代表時代力量參選高雄鳳山市議員選舉，雖然缺乏選舉經費，只能用土法煉鋼的方式，逐戶爭取選民支持，結果成功以1萬8000多票順利當選。

在議會殿堂的表現上，質詢前高雄市長韓國瑜，黃捷雖然年輕但絲毫畏懼，面對韓國瑜跳針「高雄發大財」的答詢內容，她氣到「翻白眼」的畫面，在網路上掀起熱議，這也讓她瞬間竄紅。

不過，韓國瑜的支持者在2020年開始，發起罷免黃捷的連署行動，並在一個月內完成第一階段的連署；2021年2月，罷免案投票結果出爐，同意票數為5萬5261票，不同意票數為6萬5391票；因同意票數少於不同意票數，且未達原選舉區選舉人總數四分之一以上，罷免案不通過。

▼高雄市議員黃捷PO雄女短裙制服照。（圖／黃捷臉書）

