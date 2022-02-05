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2020投過幾次票？　一年三場罷免案寫下歷史

▲▼議員黃捷、前議員王浩宇、前立委陳柏惟。（圖／翻攝陳柏惟臉書）

▲議員黃捷、前議員王浩宇、前立委陳柏惟。（圖／翻攝陳柏惟臉書）

記者杜冠霖／台北報導

2021年是台灣政壇的多事之秋，儘管非過往所稱的「大選年」，仍有多場投票活動舉行，包含四大公投和三場罷免案：桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷、基進黨立委陳柏惟，幾乎是從年頭投到年尾，《ETtoday新聞雲》就整理了這三場罷免案，帶大家一同來回顧。

罷王

民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案1月16日正式舉行，中選會晚間表示，投票人數為9萬2226人，投票率為28.14％，有效票為9萬1710票，其中同意罷免票數為8萬4582票，佔92.23 %；不同意罷免票數7128票，佔7.77%，無效票為516票，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為通過，王浩宇遭到罷免。

王浩宇2014年代表綠黨當選桃園市議員，並成為台灣有史以來最年輕的直轄市議員，王時常在社群媒體發表看法，包含廢除髮禁、推動同志族群權益等，凝聚大批支持者，卻也常因用詞過當引來不少批評，更在2021年遭到罷免，成為台灣政治史上第一個被罷免的直轄市議員，王在桃園市的議員生涯，可以說不管開頭還是結尾，都在創造歷史。

▼前議員王浩宇。（圖／資料照片）

▲王浩宇貼文「議員沒有資格辱罵公務員」挨告，檢方偵結不起訴。（圖／資料照片）

罷捷

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案2月6日正式投票，根據高雄市選委會公布資料，鳳山區投票人數為29萬1566人，若欲通過罷免門檻，同意票數須達總人數的25%，也就是7萬2892張「同意罷免票」，且票數須高於「不同意罷免票」，最後選舉結果出爐，票數為：不同意罷免票65391票，同意罷免票55261票，罷捷行動確定失敗。

黃捷2018年代表時代力量在高雄鳳山區市議員選舉勝出，因亮麗外表、對時任高雄市長韓國瑜的質詢表現打開知名度，然而在韓國瑜被罷免後，韓國瑜支持者將黃捷當作反擊標的，更發起「罷捷運動」，但不同於王浩宇，黃捷受到綠營高雄市議會黨團力挺，成功度過此次罷免危機。

▼高雄議員黃捷。（圖／記者李毓康攝）

▲▼時力高雄議員黃捷回母校台大公衛系上演講。（圖／記者李毓康攝）

刪Q

基進黨立委陳柏惟罷免案10月23日，投票人總數為29萬4976人，投票人數為15萬2567人，投票率為51.72％，有效票為15萬1332票，其中同意罷免票數為7萬7899票，不同意罷免票數7萬3433票，無效票為1235票，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為通過，陳柏惟遭到罷免。

陳柏惟2020年代表基進黨當選台中中二選區立委，不僅是偏藍色彩的候選人首次在該選區落馬，更終結顏氏家族長達約30年的參選不敗紀錄，當選後推動母語問政、國家正名等政策，更提出將立法院遷至台中，但2021年就因為過往肇逃爭議和過激言行遭到罷免，成為台灣史上首位被罷免的立法委員。

▼前立委陳柏惟。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立委陳柏惟受訪 回應顏寬恆批評 罷免案。（圖／記者屠惠剛攝）

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