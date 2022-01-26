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高雄市議會議長曾麗燕詐領助理費　黃捷嘆：民意代表應為社會榜樣

▲▼立委高嘉瑜召開「拒絕偷臉數位性暴力 加速修法遏止科技犯罪 不要再有下一個受害者」記者會 高雄市議員黃捷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高雄市議員黃捷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨籍高雄市議長曾麗燕涉嫌詐領助理費案，不法所得逾1300多萬元，今（26）日依貪污治罪條例提起公訴。對此，無黨籍高雄市議員黃捷表示，令人遺憾！民意代表不該是用來耍特權、行使利益交換的位置。

黃捷表示，自己從青年素人勇敢參政的初衷，其一就是希望過去令人詬病的黑金、舞弊的風氣能終止在上個世代。而在自己的團隊中，每一位都是沒有背景、但對台灣未來和公共事務充滿熱情的年輕人。我們不僅不可能詐領、挪用，在公共利益和私利之間，我們不畏誘惑，也沒有猶豫。

黃捷說，秉持這樣的理念很辛苦，在地方上也不敵政治世家和財團派系的勢力，但我們堅持腳踏實地，不能做出讓市民失望甚至違法的事。

黃捷認為，民意代表不該是用來耍特權、行使利益交換的位置，應為社會榜樣，嚴以律己、為國為民。期許未來有越來越多正直善良、有理想有使命感的人加入台灣政治圈，加速代謝掉過去的不良風氣。

檢方查出，曾麗燕自民國99年12月25日起擔任改制直轄市後第1屆高雄市議會議員迄今，曾麗鴻長期依曾麗燕指示辦理提領、保管及發放公費助理薪資，2人涉嫌多次利用遴聘公費助理機會，以虛報人頭助理名單或低薪高報助理薪資方式，向高雄市議會不實申領助理費，初估不法所得至少達1300多萬元，今天偵查終結後，將曾麗燕及胞妹、另其他11名涉案助理、人頭助理和被告起訴。

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關鍵字：

曾麗燕黃捷高雄市議會

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