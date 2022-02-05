德媒：烏克蘭正式請求德國提供防禦性武器

▲烏克蘭領土防衛部隊在首都基輔一處公園內受訓。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

與北大西洋公約組織（NATO）盟友英國和美國不同，德國一直拒絕輸送武器至烏克蘭以協助烏國抵禦俄羅斯可能的侵略，基輔當局希望德國能改變這項政策，儘快提供武器支援。

根據德國「南德日報」（Süddeutsche Zeitung）報導，烏克蘭已向德國政府提出正式請求，要求以「防禦性」武器的形式提供支援。

烏克蘭大使館在南德日報引述的一封信函中表示，鑒於「極度緊張的安全情勢及俄羅斯侵略的威脅」，籲柏林當局迅速做出回應。

莫斯科當局已在俄烏邊境部署數以萬計士兵，讓外界擔心俄國打算入侵烏國。北約也警告有大批俄軍在白俄羅斯集結。

在南德日報引述的信函內容中，烏克蘭對「防禦性」物品提出一些具體請求，包括中程防空飛彈系統、便攜式地對空飛彈、反制無人機步槍、電子追蹤系統、夜視裝備、監視照相機和彈藥等。

根據南德日報報導，烏國使館信函指出，基輔正在尋求「緊急採購防禦性武器系統的立即援助」。

北約盟國美國、英國和波羅的海諸國已向烏克蘭運送武器，但德國已明確表示不會效法。德國迄今已提供5000個防護頭盔，並表示支持循外交途徑解決。

由中間偏左的社會民主黨（SPD）、綠黨（Greens）與自由民主黨（Free Democrats）組成的德國政府採行限制武器出口政策，不允許將武器運送到危機區域。前總理梅克爾（Angela Merkel）領導的前聯合政府也實施相同政策。

但現在出現要求反思德國武器出口政策的呼聲。歐洲議會綠黨議員馮·克拉蒙（Viola von Cramon）告訴「德國之聲」（DW）：「應開始辯論德國是否該改變立場。」

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