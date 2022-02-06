彭文正挨嗆「鬧夠沒」提4點質疑　王浩宇酸：老師趕快回來啦

記者黃翊婷／綜合報導

名嘴彭文正、學者林環牆指控總統蔡英文的博士論文不存在，但英國倫敦大學日前在官網發布聲明，證實蔡英文確實在1984年取得博士學位。對此，前桃園市議員王浩宇4日在臉書PO文並點名彭文正「鬧夠了沒」，結果釣出本尊留言回擊4點質疑，他則回答，「好了啦，趕快回來」、「沒有啦，真的關心老師，你趕快回來啦」。

▲王浩宇PO文點名彭文正。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇，下同）

關於蔡英文的「論文門」爭議，倫敦大學表示，現任台灣總統蔡英文博士於1984年2月，在兩位考官提交和審查她的論文後獲得博士學位，雖然尚不清楚副本是否存放在大學圖書館，但這與她的博士學位無關，該博士學位是正確授予的，LSE有一份電子副本，大家可以通過在線論文系統查看。

前桃園市議員王浩宇4日在臉書轉分享倫敦大學的聲明並表示，「彭文正鬧夠了沒？倫敦大學剛剛終於發聲明，證實蔡英文確實在1984年取得博士學位。」結果文章PO出不久，引來彭文正本人留言回應，還提出4個質疑，「怎麼不順便公布1.5博士的論文編號，及最早原始之入館日期？又為何當初沒有建圖書目錄檔？又為何當初頒布1.5個學位一事，在1984年居然沒有轟動全球？」

▲彭文正留言回應。

對於彭文正的質疑，王浩宇隔空反酸，「好了啦，趕快回來」、「沒有啦，真的關心老師，你趕快回來啦」；他5日截圖雙方留言再次於臉書PO文聲稱「看不懂」，但彭文正並未回應。

▼王浩宇截圖再酸「看不懂」。