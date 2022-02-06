女方偷吃遭男友抓包竟誣被下藥性侵　法官因這點判無罪

▲女子與他人發生關係後，竟誣指男子性侵她。法院查明後，兩度判決男子無罪。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

女子小薇（化名）與男性友人阿明（化名）2017年10月間相約到KTV歡唱，過程中小薇吃下阿明隨身攜帶的安眠藥物，之後2人又到摩鐵大戰，結果小薇男友打視訊電話來，發現小薇竟在摩鐵中，小薇謊稱被下藥性侵後提告，阿明遭提起公訴。但法院審理後，發現小薇當時能自行走出KTV並走進摩鐵，被男友抓包時還能指揮阿明開車到另名友人家中串供，可見性侵疑點重重，一二審均判處阿明無罪。

檢方起訴指出，小薇、阿明為普通朋友，於2017年10月17日下午2時許，2人前往新北市某KTV店唱歌，阿明明知氟硝西泮（即Flunitrazepam，下稱FM2）為苯二氮平類藥物，在上開KTV店內，趁小薇不備讓其服用含有FM2藥丸1顆，待小薇食用後意識不清，於同日晚間7時13分許，駕駛自用小客車，將小薇帶往汽車旅館內，性侵得逞。小薇醒來查覺有異，遂於同月19日前往醫院採集血液、尿液檢驗，結果呈FM2陽性反應。檢方因此依照可處7年以上有期徒刑的「加重強制性交罪」，對阿明提起公訴。

法院審理時，阿明坦承當天確實有與小薇相約歡唱，之後並發生關係，但否認下藥性侵。他主張：「當天在KTV包廂內他要拿手機，所攜帶醫生開的安眠藥從褲子口袋掉出，小薇詢問何物…就向我拿去服下。」「之後小薇說心情不好問我可否陪她，還說要去汽車旅館，…我路不熟，到汽車旅館還是小薇引路。到房間後，小薇同意與我性交，…她是意識清醒。」「小薇男友打電話來，她跟男友說是跟別的女生在一起，但她男友不相信，掛斷電話，之後她男友再打視訊電話過來，發現枕頭上汽車旅館字樣，很生氣並掛斷電話，小薇要求我開車載她去林姓女友人住處，並與友人討論要如何瞞騙男友。」一審法院採信阿明說法，判決無罪。小薇上訴二審。

高等法院二審審理後，調閱監視器畫面，發現小薇當時自行行走離開KTV，走進摩鐵房間與離開房間，也都是自行行走。另外小薇在房間內接聽男友電話，並於男友發現枕頭上有摩鐵標誌有異前而與之對話正常，還能於晚間離去汽車旅館後，為阿明指路到友人住處，更能與友人見面後談論要如何回應男友，可見小薇根本就沒有因為藥物而意識不清，甚而被阿明違反意願而侵犯，因此高院還是判決阿明無罪。根據《刑事妥速審判法》規定，檢方上訴第三審受到限制，阿明幾乎無罪確定。