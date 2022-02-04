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社會 社會焦點 保障人權

麻將男輸1260萬免賠　牌友更慘輸2億「我帶空白支票去玩」

記者黃翊婷／綜合報導

台北市張姓男子在翁姓老伯開設的賭場爭戰多年，輸錢後簽下5張本票，面額共計1260萬1200元，他提告並強調自己與翁男之間沒有債權債務關係，最終獲得勝訴免賠。誇張的是，案件審理期間有3名證人出庭，其中一人自曝在賭場玩了30多年，輸掉將近2億元，「一個禮拜我都去3、4天，一看帳單就知道。」

▲▼打牌,打麻將,過年打牌,過年。（圖／記者施怡妏攝）

▲張男打麻將輸掉1260萬1200元。（示意圖／記者施怡妏攝，與本文當事人無關）

張男判決書中提到，翁男開設賭場數十年，他是常客，只賭麻將，若有積欠賭債，就會被要求簽本票擔保，他因此簽下5張本票，面額總計1260萬1200元，但賭博是違法行為，因其所生的債權債務關係即為無效，況且最高法院判決見解也曾揭示「賭債非債」，可見他與翁男之間根本沒有債權債務關係，本票自然也不存在債權，加上對方已經在去年3月死亡，於是決定提告請求確認本票債權不存在。

對此，翁男的繼承人辯稱，翁男只是提供場所讓大家打牌娛樂，並非當任莊家或與牌友對賭，張男輸的錢是給其他人的款項，打牌輸了的錢都是向翁男借款代墊，因此不能認定為賭債。

而鄭姓證人出庭表示，翁男是酒家老闆，30多年前他就常去打牌，該賭場有很多桌，可以玩大老二、十三張、麻將等等，輸錢時就由莊姓女子負責記帳、收帳，每個月的月底會催帳，這些年來他賭輸超過7000萬元，「我痛恨我輸那麼多錢，偶而贏100、200萬元都不給我，也沒有扣掉」、「這個是賭帳，不是借貸，翁男會將記的帳給我們看，問我們對或錯，如果錯的話（就）重查，但是都沒有簽名確認」。

另一名沒有具名的證人更慘，他強調，自己在翁男的賭場賭了30多年輸掉將近2億元，聽說有人賭到跑路，「如果今天我有事情不想去玩，他（翁男）會一直問是什麼事情，一定要講清楚，不然電話就一直催，催到我們去玩。一個禮拜我都去3、4天，一看帳單就知道，也都是莊女記帳，之前是每個人帶一張空白支票去玩，賭完當場開票，後來因為我輸太多，支票退票，沒有支票就開本票」、「我可以直接說這是賭帳，不是代墊款」。

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲證人出庭表示，在翁男的賭場輸掉將近2億元。（示意圖／記者周宸亘攝）

莊女則證稱，這些事前都是打麻將前事先講好的，賭輸的款項由翁男代墊，直接把錢給打麻將贏的人。不過，台北地院法官認為，證人皆表明莊女僅負責事後記帳，並未在場見聞，而從明細表中也可以看出，贏錢的人並未當場將錢拿走，都是每月結算，這部分與莊女聲稱的情況不符，因此尚難採信。

法官接著表示，翁男的繼承人未提出其他證據，證明張男簽發的本票有借貸事實，加上賭博是法令禁止的行為，因其所產生的債務關係本來就沒有請求權可言（最高法院44年台上字第421號判決要旨參照），最終裁定張男勝訴，全案仍可上訴。

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