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過年美食不可少！品嚐「韓式傳統」手作糕點　換一整年清香

▲▼韓國過年傳統上會喝年糕湯。（圖／CFP）

▲韓國過年傳統上會喝年糕湯。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

春節為台灣注重的傳統重要節慶，而在同樣使用陰曆的南韓，也同樣將陰曆新年、中秋（南韓稱秋夕）視為傳統最重要的兩大節慶。因此，新年和中秋往往成為台灣、南韓媳婦們的惡夢；不過在南韓，究竟在新年會吃什麼較傳統、且具代表性的飲食呢？

綜合外媒報導，南韓陰曆新年主要會出現年糕湯、歲酒、傳統菓子、餃子、食醯、韓式麻糬、水正果等。

▼年糕湯。（圖／取自Pixabay）

▲▼年糕湯。（圖／取自Pixabay）

　＊年糕湯
 根據朝鮮時代晚期《漢陽歲時記》，只要到了正月初一，就一定會吃碗年糕湯，《甕餼雜誌》則詳細記載白糕、白糕湯的調理方法，「將品質好的米磨成粉，灑上沸水，放入蒸爐、擺上砧板，再用手輕輕攪拌……（中略），可以同時與牛肉、雞肉、野雞肉一起料理。」

韓國的陰曆新年，人們喜愛吃年糕湯，深信吃一碗年糕湯就能代表長一歲。

　＊歲酒
 歲酒又被稱為「屠蘇酒」（도수주），具有喚醒對方魂魄之意。歲酒傳承年代久遠，主要會放入肉桂、山草、白朮、防風等各種藥材，據傳只要在陰曆新年喝上歲酒，保證藥到病除、身體健康長壽。

▼韓式傳統菓子。（圖／翻攝自韓網）

▲▼韓式傳統菓子。（圖／翻攝自韓網）

　＊傳統菓子（강정류，又稱江米塊）
 根據《金華耕讀記》，韓國人的拜年飲食不能缺少傳統菓子，其主要是用糯米粉攪拌，在陰影處風乾、油炸，之後灑上芝麻粉或沾上豆沙就可完成。

　＊餃子（만두）
 輕揉麵粉糰，揉成圓形狀，再將含有豬肉、綠豆芽、豆腐的餡料放入，用蒸桶蒸炊即可完成。

▼食醯（圖／翻攝自Youtube）

▲▼食醯（圖／翻攝自Youtube）

　＊食醯（식혜）
 只要新年在陽台上喝一碗食醯，能感受到天良口感的美味！食醯的製作方法是將麥芽粉浸泡在水裡，再倒入米發酵，是韓國文化中固有的傳統飲料，可品嘗到淡雅的甜味與香氣。

▼韓式麻糬。（圖／取自Pixabay）

▲▼韓式麻糬。（圖／取自Pixabay）

　＊韓式麻糬（인절미）
 屬於韓國飲食中的傳統糕點，從古代至今韓國的先祖們會將糯米飯拿去蒸，放進石臼揉成團，之後把它拉長，分別以固定的間隔切斷，沾上白豆、綠豆等多種穀物後就可以吃。

▼水正果。（圖／翻攝自韓網）

▲▼水正果。（圖／翻攝自韓網）

　*水正果（수정과）
 水正果與食醯都是韓國文化上的傳統飲品，由柿餅、桂皮、薑、黑胡椒、蜂蜜或紅糖為原料製成，一般還會有松子作點綴，其味道香甜，一般韓國人喜歡在飯後來喝上一碗水正果清新口氣，有暖身、緩解宿醉的功效。

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