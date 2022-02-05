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醫預言「年後爆大規模社區感染」！陳時中曝數字關鍵

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中強調，篩檢類似抽樣性，達一定數量就代表了社區情況。（圖／指揮中心提供）

記者許展溢／台北報導

台大感染科前醫師林氏璧表示，提到過年前一週PCR檢查送驗20萬7961件，1天可檢驗近3萬件，過年期間到2月5日這週，5天5萬2896件，1天約1萬件，是過年前3分之1，「年後才是考驗的開始」。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（5日）表示，篩檢本來就有一定數量，除非陽性率增高。

林氏璧昨天在「日本自助旅遊中毒者」臉書說，過年連假快結束了，覺得年後，台灣會不會有一波較大規模的社區感染？他個人覺得是有機會，別因為台灣這幾天案例少少的，就掉以輕心。

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指揮中心今記者會被問春節期間篩檢量只是平常的3分之1，甚至有人說「目前只篩出冰山一角」，年後有可能篩出社區大量隱藏個案？陳時中回應，不知道數字從哪來，這樣的數目檢查大家都知道，檢查「類似抽樣性」，基本抽樣性代表了社區一定的情況。

陳時中進一步說明，今天如果檢查低到1000人，樣本數不足，沒辦法代表社區染疫情況，超過1、2萬樣本數則代表一定的情形，除非陽性率非常高，才說是不是檢疫量不足，但現在陽性率非常低，「不會說3分之1、2分之1，除非陽性率有等比例增高，不然陽性率可以代表一定比率。」

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