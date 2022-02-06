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辣妹警花變成「導遊小姐」　帶隊看超跑開喊：別當球棒隊

▲▼高雄市政府警察局少年警察隊與車商業者合作辦理預防宣導，希望藉由職涯探索過程，讓青少年融入法令知識。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼高雄市政府警察局少年警察隊與車商業者合作辦理預防宣導，希望藉由職涯探索過程，讓青少年融入法令知識。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

超級跑車是許多人的夢寐以求，但卻屢傳行車糾紛演變成全武行，讓網友戲稱球棒國家隊，發生原因常常是情緒控管不佳、法治觀念薄弱等，也因此導致許多人對超跑產生負面印象。

高雄市政府警察局少年警察隊平日除了查緝非法外，亦積極辦理犯罪預防宣導工作，這次活動結合汎德永業汽車股份有限公司高雄分公司，藉由職涯探索過程中融入法令知識，希望能潛移默化改變青少年容易衝動的性格，同時導引學生適性學習，強化技職能力。

▲▼高雄市政府警察局少年警察隊與車商業者合作辦理預防宣導，希望藉由職涯探索過程，讓青少年融入法令知識。（圖／記者吳世龍翻攝）

少年隊隊長王春生親自帶領來自中正高工汽車修護科師生參訪，女警官則在活動中化身為遊覽車小姐，這次不叫賣，在車上以實務案例開講探討，傳授學生法令知識，一到保時捷汽車公司後，同學搶著與吸睛又帥氣的超跑合照，討論跑車外型、性能，滿足了大男孩的夢想，公司專員引導大家從銷售展示中心、顧客接待區到維修部門一一詳盡介紹。

「汽車維修區怎麼可以一塵不染？」、「有空調ㄟ！」、「好安靜喔！」這是學生的大發現。現場經理告訴大家：我們不用氣動工具，不僅降低噪音還能更精確地鎖好每一根螺絲，空調是讓技師可以在最好的環境中工作，隨時保持工作區乾淨是每個人的信念。

▲▼高雄市政府警察局少年警察隊與車商業者合作辦理預防宣導，希望藉由職涯探索過程，讓青少年融入法令知識。（圖／記者吳世龍翻攝）

離開前少年隊長再次叮嚀大家要守法守紀，告訴學生：「有問題的不是超跑，是開超跑的人」，多數同學也表示這是參觀過最乾淨的維修中心，還有最酷的超級跑車可以合照討論，真是收穫滿滿啊。

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