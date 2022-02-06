心衰竭肺水腫血氧氣不足生命徵象不穩　羅東博愛神救援

▲▼曾女心臟腱索斷裂造成嚴重二尖瓣閉鎖不全，引發心肺衰竭一度命危。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

有高血壓病史、到宜蘭拜訪親姐姐的65歲曾女士，用餐完畢後，突然覺得呼吸很喘、吸不到氣、頭昏目眩，家人立即送至羅東博愛醫院救治，曾女生命徵象不穩定，羅東博愛醫院神救援！心臟超音波檢查，發現原來是腱索斷裂合併嚴重二尖瓣閉鎖不全，導致急性肺水腫及急性心臟衰竭，緊急啟動葉克膜救命。

日前，探親的65歲曾女士被急送羅東博愛醫，在急診室裡，醫師為曾女士聽診發現有心雜音，胸腔X光呈現嚴重肺水腫，血中氧氣濃度不足，生命徵象不穩定，初步治療後，立即轉送到加護病房，並接受氣管內管插管及呼吸器治療，以減緩呼吸衰竭。

同時在利尿劑及強心劑等藥物治療後，肺水腫的狀況未得改善，甚至呼吸器的氧氣濃度調整至100%，生命徵象仍然不穩定，需要使用高劑量的升壓劑，經由心導管檢查未發現急性冠心症，但經心臟超音波檢查後，發現原來是腱索斷裂合併嚴重二尖瓣閉鎖不全導致急性肺水腫及急性心臟衰竭。為了維持生命徵象穩定，立即啟動心臟外科團隊，放置葉克膜體外循環維生系統 ，暫時保住曾女生命。

羅東博愛醫院表示，根據文獻統計，二尖瓣逆流程度達到中重度以上，若未治療，每年會增加5%死亡率，5年內有6成比例會發生心臟衰竭 。

二尖瓣是位於左心房與左心室間，由兩個小葉瓣構成，並以乳頭狀肌（腱索）附著於左心室壁上；當二尖瓣的腱索斷裂會使二尖瓣無法完全關閉時，會使左心室的血液逆流至左心房，更增加左心房的工作負荷，影響左心室彈性變差，使左心室壁擴張和肥大，甚至心衰竭。

腱索斷裂其實不常見，常見原因有長期心臟高壓彈性疲乏、老化、感染、心肌梗塞、外力撞擊等，若腱索斷裂造成嚴重的二尖瓣閉鎖不全，容易引發心肺衰竭，就需要手術治療。

另外，博愛醫院心血管外科賴韋良主任提醒，如果患有輕、中度二尖瓣閉鎖不全的病人，需要長期追蹤，配合藥物治療，並觀察惡化的情況，如果症狀日益加重，就需要進行二尖瓣修補手術或是二尖瓣置換手術。

羅東博愛醫院心臟外科團隊為曾女使用葉克膜體外循環維生系統後，緊急安排二尖瓣瓣膜置換手術，手術時間長達5小時，手術後仍使用葉克膜體外循環維生系統，以維持心肺功能，在加護病房全力搶救下，包含順利移除葉克膜體外循環維生系統，病人在手術後第15天轉至普通病房，後續的住院期間，接受心肺復健運動，傷口照護等治療並順利出院。

羅東博愛醫院指出，旅遊期間，最擔心意外發生，過去也有外地遊客在宜蘭縣內因急性主動脈剝離疾病，需接受緊急開心手術，術後恢復良好。羅東博愛醫院是宜蘭地區唯一急重症責任醫院，也是宜蘭縣內唯一可收治需緊急開心手術患者的醫院，如急性主動脈剝離手術、急性心肌梗塞病人需做冠狀動脈繞道手術、瓣膜置換手術及胸、腹主動脈瘤及剝離性主動脈支架置放微創手術等。羅東博愛醫院不只守護宜蘭縣民，也為外地遊客的健康把關。

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