　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

心衰竭肺水腫血氧氣不足生命徵象不穩　羅東博愛神救援

▲▼曾女心臟腱索斷裂造成嚴重二尖瓣閉鎖不全，引發心肺衰竭一度命危。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

▲▼曾女心臟腱索斷裂造成嚴重二尖瓣閉鎖不全，引發心肺衰竭一度命危。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

有高血壓病史、到宜蘭拜訪親姐姐的65歲曾女士，用餐完畢後，突然覺得呼吸很喘、吸不到氣、頭昏目眩，家人立即送至羅東博愛醫院救治，曾女生命徵象不穩定，羅東博愛醫院神救援！心臟超音波檢查，發現原來是腱索斷裂合併嚴重二尖瓣閉鎖不全，導致急性肺水腫及急性心臟衰竭，緊急啟動葉克膜救命。

▲▼曾女心臟腱索斷裂造成嚴重二尖瓣閉鎖不全，引發心肺衰竭一度命危。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

日前，探親的65歲曾女士被急送羅東博愛醫，在急診室裡，醫師為曾女士聽診發現有心雜音，胸腔X光呈現嚴重肺水腫，血中氧氣濃度不足，生命徵象不穩定，初步治療後，立即轉送到加護病房，並接受氣管內管插管及呼吸器治療，以減緩呼吸衰竭。

▲▼曾女心臟腱索斷裂造成嚴重二尖瓣閉鎖不全，引發心肺衰竭一度命危。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

同時在利尿劑及強心劑等藥物治療後，肺水腫的狀況未得改善，甚至呼吸器的氧氣濃度調整至100%，生命徵象仍然不穩定，需要使用高劑量的升壓劑，經由心導管檢查未發現急性冠心症，但經心臟超音波檢查後，發現原來是腱索斷裂合併嚴重二尖瓣閉鎖不全導致急性肺水腫及急性心臟衰竭。為了維持生命徵象穩定，立即啟動心臟外科團隊，放置葉克膜體外循環維生系統 ，暫時保住曾女生命。

羅東博愛醫院表示，根據文獻統計，二尖瓣逆流程度達到中重度以上，若未治療，每年會增加5%死亡率，5年內有6成比例會發生心臟衰竭 。

二尖瓣是位於左心房與左心室間，由兩個小葉瓣構成，並以乳頭狀肌（腱索）附著於左心室壁上；當二尖瓣的腱索斷裂會使二尖瓣無法完全關閉時，會使左心室的血液逆流至左心房，更增加左心房的工作負荷，影響左心室彈性變差，使左心室壁擴張和肥大，甚至心衰竭。

腱索斷裂其實不常見，常見原因有長期心臟高壓彈性疲乏、老化、感染、心肌梗塞、外力撞擊等，若腱索斷裂造成嚴重的二尖瓣閉鎖不全，容易引發心肺衰竭，就需要手術治療。

另外，博愛醫院心血管外科賴韋良主任提醒，如果患有輕、中度二尖瓣閉鎖不全的病人，需要長期追蹤，配合藥物治療，並觀察惡化的情況，如果症狀日益加重，就需要進行二尖瓣修補手術或是二尖瓣置換手術。

羅東博愛醫院心臟外科團隊為曾女使用葉克膜體外循環維生系統後，緊急安排二尖瓣瓣膜置換手術，手術時間長達5小時，手術後仍使用葉克膜體外循環維生系統，以維持心肺功能，在加護病房全力搶救下，包含順利移除葉克膜體外循環維生系統，病人在手術後第15天轉至普通病房，後續的住院期間，接受心肺復健運動，傷口照護等治療並順利出院。

羅東博愛醫院指出，旅遊期間，最擔心意外發生，過去也有外地遊客在宜蘭縣內因急性主動脈剝離疾病，需接受緊急開心手術，術後恢復良好。羅東博愛醫院是宜蘭地區唯一急重症責任醫院，也是宜蘭縣內唯一可收治需緊急開心手術患者的醫院，如急性主動脈剝離手術、急性心肌梗塞病人需做冠狀動脈繞道手術、瓣膜置換手術及胸、腹主動脈瘤及剝離性主動脈支架置放微創手術等。羅東博愛醫院不只守護宜蘭縣民，也為外地遊客的健康把關。

更多熱門新聞

►他曾經被稱暖警...宜蘭警誆2老人77萬　貪念換來10年徒刑

►法拉利、BMW停蘇花改觀音隧道路肩　1男站路中跳舞1男錄影

►離譜尻槍俠現身羅東博愛醫院　掛號櫃台前看A片「左手狂滑動
 

►你最愛的TIFFANY項鍊是哪一條？

ET快訊
疫情回馬槍？　醫點名「這種人」：開工保重啦
桃園爆投注站女店員「刮刮樂騙老人」IG拍照：從他身上賺500
今晨9.6℃！明開工「全台變天」　鋒面掃過大降溫
婦產科名醫病危裝葉克膜！等肺臟移植救命　女兒淚籲支持器官捐贈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

心衰竭肺水腫血氧氣不足生命徵象不穩　羅東博愛神救援

文武雙全鄭伶巧獲新住民二代楷模　志當律師保家造福人群

家中摔倒送醫昏迷月餘　桃園航空城公司前董事長劉志清辭世

南警搗賭場查獲巨額賭資186萬　赫見8名越籍新住民

天候太差！初五一天2起　直升機後送搶救澎湖病患　

抓緊年假尾巴！新北農村春遊趣　健身賞景啖美食

建商豪氣捐上千萬公益空間　苗縣頭份社福公托中心啟用　

鄭文燦發放春節加菜金、福袋　清潔隊年初五開工忙清運

善因緣總是會輪轉的！服務同鄉會39載　林美惠退休道接任淵源

潮洲警分局轄區一天車流超過2萬輛　警局長劉印宮台1線上慰勤

大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場

雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

新手駕駛誤踩油門破牆闖民宅　一家人享年夜飯全嚇傻急關心

惡霸犬小手緊抱腿「不讓出門」　睜大眼睛還泛淚：姐姐留下來嘛

乘魔毯懸空飄浮飛越海面！　「真實版阿拉丁」帥氣現身杜拜

俊昊穿龍袍跳《我們家》露犯規微笑　寵《衣袖》妹妹：公主大人吃飽沒♥

台中知名排骨酥麵瓦斯爆炸　超濃黑煙竄天「燃燒約40m²」

日職人把糖塊變「琉璃雕塑」　忍90度高溫赤手塑形逼真金魚！

心衰竭肺水腫血氧氣不足生命徵象不穩　羅東博愛神救援

文武雙全鄭伶巧獲新住民二代楷模　志當律師保家造福人群

家中摔倒送醫昏迷月餘　桃園航空城公司前董事長劉志清辭世

南警搗賭場查獲巨額賭資186萬　赫見8名越籍新住民

天候太差！初五一天2起　直升機後送搶救澎湖病患　

抓緊年假尾巴！新北農村春遊趣　健身賞景啖美食

建商豪氣捐上千萬公益空間　苗縣頭份社福公托中心啟用　

鄭文燦發放春節加菜金、福袋　清潔隊年初五開工忙清運

善因緣總是會輪轉的！服務同鄉會39載　林美惠退休道接任淵源

潮洲警分局轄區一天車流超過2萬輛　警局長劉印宮台1線上慰勤

高鐵哪站地點最爛？　這站被一面倒點名：請正名

年後靠「地瓜」快速甩肉！營養師曝：低脂飽腹，早上吃還能助排便

做錯衰整年！初九拜天公「10大禁忌」曝：催快惹怒神明

疫情延燒衝擊　桃園這五類不動產仍持續夯賣

疫情盡頭開學前見真章　前台大醫揭1關鍵：就看這1、2週

愛犬走失車禍亡險成「碎狗狗」　飼主1包糖謝恩人…背後原因曝

鬼抓人遊戲竟源自日本驅鬼儀式！更升級為正式體育競技項目

半導體汎銓創辦人推薦過年必讀好書　懂得「品人」有助成為稱職管理者

炸牛排豬排買1送1！新春開工餐飲優惠懶人包　戴口罩還送餅乾咖啡

婦人趕搭公車離奇遭撞亡　違規穿越馬路成肇事主因

小寶寶被自己的放屁聲嚇呆！ 媽媽笑歪：消化很順暢喔XD

地方熱門新聞

桃園航空城公司　前董事長劉志清辭世

南警搗賭場查獲巨額賭資186萬

桃園發數位紅包888元市民登錄抽

初五一天2起澎湖病患後送

苗栗首座社宅　提供105戶給租屋族

2022新北燈會　閃漾大都會公園

大年初五來台南旅行

頭份社服托嬰中心啟用　建構安全網

天九牌職業賭場永康警查獲20人

服務同鄉會39載　林美惠退休道接任淵源

喚波麗士對健康重視　警辦心血管保健講座

福壽山農場設海拔2240米最高充電區

春節連假台南主要景區人潮滿滿　

鄭文燦的市政顧問　張凱翔參選2022市議員

更多熱門

相關新聞

醫病危裝葉克膜　等肺臟移植救命

醫病危裝葉克膜　等肺臟移植救命

台北婦產科名醫林禹宏4年前罹患血癌，在接受親人骨髓移植後一度康復，不料1年多前突然出現多重器官排斥，甚至命危被送進ICU搶救，必須接受肺臟移植才能活下來。他的女兒5日在臉書發文，呼籲大家支持器官捐贈，「每個人都有改變世界的能力，邀請你分享給更多人，也許剛好成就了那個差一點的關鍵」。

國5北上剩18公里龜速！恐塞到凌晨2點

國5北上剩18公里龜速！恐塞到凌晨2點

國道一號中部「大年初四1天38件車禍」！

國道一號中部「大年初四1天38件車禍」！

快訊／國1「5車追撞」　紅爆回堵中

快訊／國1「5車追撞」　紅爆回堵中

5人群聚長榮鳳凰復業　「梅花間」護房客

5人群聚長榮鳳凰復業　「梅花間」護房客

關鍵字：

宜蘭羅東博愛醫院葉克膜

讀者迴響

熱門新聞

男星妻反轉「懷第3胎」不離婚了！被質疑不避孕怒回擊

飯店吹風機超難用！內行人解答：都錯怪業者了

刮刮樂神秘代碼　刮一半就知中獎

阮經天公開戀情！曝甜蜜合照：希望給我們空間

首位韓女團轉拍A片　20歲女偶像：身材是藝術品

桃園爆投注站女店員「刮刮樂騙老人」：從他身上賺5000元

房貸綁架人生30年？　內行曝「獲利真相」：何必繳完

別再錯怪味精！吃外食口渴「兇手是它」

70公斤歐巴桑主打性愛不限次數！男客：寧願餓死

桃園航空城公司　前董事長劉志清辭世

柔道國手楊宇潔「酒駕害學妹噴飛亡」下場曝

網公認「最討厭女生Top10」！他見第2名崩潰

人夫KTV慶生「被正妹下屬吹蠟燭」！驚見超誇張姿勢

單親媽五口租屋！房東一查身分崩潰：超有錢

阮經天女友身份曝光：普通上班族

更多

最夯影音

更多
大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場

大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場
雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

新手駕駛誤踩油門破牆闖民宅　一家人享年夜飯全嚇傻急關心

新手駕駛誤踩油門破牆闖民宅　一家人享年夜飯全嚇傻急關心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面