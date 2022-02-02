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iPhone實聯制「神級工具」！單手背面輕敲三下：相機都不用開秒完成

▲▼實聯制,簡訊實聯制。（圖／記者曾筠淇攝）

▲民眾進入店家須掃簡訊實聯制已是生活日常。（圖／記者曾筠淇攝）

文／今周刊

國內本土疫情升溫，因應防疫政策，外出到不同的場所和區域大多都需要掃「1922防疫實聯制」！

雖然步驟已經很簡單了，不過常常開啟iPhone相機要掃QRCode又對不準，還要點選連結進去再決定是否傳送簡訊。

其實善用iPhone設定當中的「輔助使用」，可以再簡化實聯制的步驟，僅需要在手機解鎖的情況下，對準QRCode後在手機背面敲二／三下，就可完成！

iPhone背面輕敲，單手便可完成實聯制！

1、使用自身的iPhone手機點選「這連結」（實聯制快速簡訊）。

手機點選進入後，會出現下圖畫面後，點選加入「捷徑」。

2、接著先點選至設定！

於身體動作選擇「觸控」；滑至最下方點「背面輕點」；會出現兩個選項「點兩下」和「點三下」任選一個。

最後滑至最下方捷徑處將「實聯制快速簡訊」勾選即可。

3、實際使用還是需要在手機解鎖的情況下對準實聯制QRCode，敲手機背面兩下或三下，就會快速完成簡訊寄送，比起自己開起相機掃QRCode真的快速很多，「有感時間」至少減少了一半！

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關鍵字：

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