iPhone SE 3支援5G成最實惠蘋果手機　分析師預期「將吸10億安卓用戶」

▲iPhone SE 3將支援5G及配備A15晶片。（示意圖／取自9to5Mac）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒9to5Mac報導，由於支援5G和蘋果最新的A15晶片，新款iPhone SE可能會吸引超過10億名Android用戶轉投蘋果陣營。然而，根據Macotakara的一份新供應鏈報告指出，iPhone SE 3將不支持最新的MagSafe技術。

據了解，與iPhone SE 2非常相似，新款iPhone SE有望支持Qi無線充電。雖然有些人猜測今年的iPhone SE 3可能還會增加支援MagSafe，但根據Macotakara引用的供應鏈消息人士表示，情況並非如此。

根據Macotakara消息指出，iPhone SE 3將保留iPhone SE 2代的設計，繼續支援Qi無線充電，但不支援MagSafe。

該報告還指出，蘋果已經開始生產iPhone SE 3和新的iPad Air。而彭博社的Mark Gurman曾表示，蘋果目前的目標是在3月8日舉行一次線上活動，以發布iPhone SE 3，新的iPad Air也有望在這次活動中發布。

據了解，iPad Air 5將配備5G以及新的Center Stage前置鏡頭和A15晶片。

分析師也指出，儘管iPhone SE 3不代表最新最好的設計，但它備受期待，將成為有史以來支援5G的最便宜的iPhone。分析師甚至認為，配備5G的 iPhone SE 3可以將10億 Android用戶拉向蘋果陣營。