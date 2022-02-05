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彭博：蘋果3月8日發表最便宜iPhone SE 3 　新iPad Air、Mac同步亮相

▲iPhone SE 2。（圖／取自蘋果官網）

▲iPhone SE是蘋果手機陣營中，走平價路線的入門機種。（圖／取自蘋果官網）

記者李錦奇／綜合報導

iPhone SE是蘋果手機陣營中，少數走平價路線的入門機種，也因此，不少果粉期待關注最新款的iPhone SE，何時將會問世。根據彭博社報導指出，蘋果春季發表會將於3月8日舉行，預料將以線上形式，發表第三代的平價iPhone SE（支援5G），以及2022最新款iPad Air。

至於這款平價新機的售價會有多低？先前，外媒《91mobiles》曾指出，蘋果在印度測試3款手機，其中一款很可能就是第三代iPhone SE，進口文件披露了售價，僅300美元，約合新台幣8371 元。不過，這個價格，還沒加上關稅和其他稅。

對照目前台灣蘋果官網販售中的iPhone，最便宜的就是第二代iPhone SE，售價由1萬3500元起跳。不難預料，第三代iPhone SE可望維持平價風格，仍將是最便宜的蘋果入門手機。

彭博社記者Mark Gurman指出，第三代iPhone SE，外型看來跟現有的第二代差別不大，都是以iPhone 8為原型出發，但新機將搭載更快的晶片，可能是A15彷生晶片（去年最新發表，iPhone 13系列手機目前搭載採用）， 也會支援5G。

另外，現有的第二代iPhone SE的相機規格，包括1200萬像素廣角相機、最高可達5倍數位變焦，Mark Gurman認為也可能有所提升。

不過，Mark Gurman認為新機不會有很重大的設計變化。

▲▼ iPad Air。（圖／翻攝蘋果官網）

▲彭博也預測，蘋果今年3月發表會將推出新款iPad Air。（圖／翻攝蘋果官網）

另外，Mark Gurman認為這次發表會也會推出2022新款iPad Air，將搭載A15仿生晶片、支援5G。此外，蘋果此次發表會至少會推出一款採用 Apple自家設計晶片的新款Mac，很可能是Mac mini。

Mark Gurman還認為，蘋果這次也可能會推出最新款的作業系統iOS 15.4，來搭配3月發表會和相關新機。

這場發表會預計採線上方式進行，類似過去2年的方式。隨後，則將舉辦WWDC開發者大會，屆時，Apple將推出新軟體。

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