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您故鄉的洋蔥快死光啦！恆春半島連日降大雨　蔥農盼蔡英文幫幫忙

▲▼總統您故鄉的洋蔥快死光啦！恆春半島連日降大雨，蔥農盼蔡英文幫幫忙。（圖／莊瑞雄辦公室提供）

▲恆春半島連日降大雨，蔥農盼總統蔡英文幫幫忙。（圖／莊瑞雄辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

恆春半島連日降下豪雨，民進黨立委莊瑞雄5日表示，這幾年受到氣候異常影響，洋蔥年年受災，不只一年比一年小顆，也一年比一年收成少，今年更是嚴重到產量可能剩下不到三成，幾乎是血本無歸，更有農民向總統蔡英文喊話，「您故鄉的洋蔥快死光啦！希望總統能幫幫忙！」

一月初恆春半島下了一波大雨，上週六年假第一天，恆春半島又連下3日大雨，大片洋蔥田幾乎泡在水裡，當時莊瑞雄與公所人員、鄉鎮民代表及村里長前往洋蔥田會勘，蔥農說以他們種洋蔥一輩子的經驗來看，等雨停出太陽，這些洋蔥就「無效」了。

果然，這幾天恆春半島豔陽天，原本綠油油即將結球的洋蔥株，大規模枯黃，炭疽病、紫斑病、軟腐病、黃萎病數病齊發，整片洋蔥田蔥葉枯黃、蔥根腐爛，連少數已經結小小球的洋蔥都難以倖免。

莊瑞雄接到農民的訴苦電話後，馬上聯繫農委會主委陳吉仲，協調農糧署屏東辦事處主任林隆新在過年期間，5日一早與枋山鄉長洪啟能、鄉鎮民代表及村里長一同前往枋山鄉、車城鄉、恆春鎮的洋蔥田會勘。

▲▼總統您故鄉的洋蔥快死光啦！恆春半島連日降大雨，蔥農盼蔡英文幫幫忙。（圖／莊瑞雄辦公室提供）

▲屏東洋蔥數病齊發，整片洋蔥田蔥葉枯黃、蔥根腐爛。（圖／莊瑞雄辦公室提供）

一到現場看到枯黃的洋蔥田，莊瑞雄表示真的很心酸，今年已經是連續第五年來恆春半島的洋蔥田勘災，這幾年受到氣候異常影響，洋蔥年年受災，不只一年比一年小顆，也一年比一年收成少，今年更是嚴重到產量可能剩下不到三成，幾乎是血本無歸，蔥農這個年過得很是難過。

農民林明坤也向蔡英文喊話，「您故鄉的洋蔥快死光啦！希望總統能幫幫忙！」蔥農說，才一個禮拜而已，原本綠油油，蔥農開心將有好收成的洋蔥，在天氣放晴後，逐漸枯黃，這些有傳染力的病菌迅速擴散，一週內就幾乎擴散到整個恆春半島。

莊瑞雄也說，今天會勘時，有農民還持續在噴藥，並且感傷地說「希望能多救一株是一株」。林隆新勘災時表示，農委會、農糧署已有掌握這次洋蔥的災情，會儘速啟動天然災害現金救助機制。

洪啟能則指出，今年洋蔥的災情真的很慘重，過年這幾天，四處都聽到蔥農哀聲嘆氣，靠天吃飯的蔥農因異常下雨而虧損慘重，7日公所上班後，會馬上協助農民通報天然災害。

因為病菌擴散迅速，有些農民希望能將已罹病的洋蔥株先行移除，以保些許洋蔥收成，或是趕種其他作物，莊瑞雄則提醒農民再忍幾天，週一公所收假上班，請大家要拍照並向公所反應，讓公所向上速報，農委會一定會從速補助。

▼民進黨立委莊瑞雄連續第五年至恆春半島洋蔥田勘災。（圖／莊瑞雄辦公室提供）

▲▼總統您故鄉的洋蔥快死光啦！恆春半島連日降大雨，蔥農盼蔡英文幫幫忙。（圖／莊瑞雄辦公室提供）

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