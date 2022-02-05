曾生8胞胎登國際媒體！英國女癌逝家人拒送殯　悲慘過往曝光

▲曼蒂歐伍德始終沒有從失去8個孩子的陰影中走出來。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國女子曼蒂歐伍德（Mandy Allwood）多年前懷上罕見八胞胎，歷經3天2夜生下6男2女，但孩子們全數夭折，無人倖存。如今56歲的她因癌症去世，但家人們卻拒絕出席4日的葬禮火化儀式。

綜合衛報、太陽報報導，曼蒂歐伍德1996年服用生育藥物後，宣布要與男友保羅哈德森（Paul Hudson）步入家庭，要迎接腹中8個小生命。當年才31歲的她在懷孕24周時開始分娩，提早16周迎接孩子們，歷經3天2夜生下6男2女，然而卻沒有一人活下來。

「他們一個個死在我的懷裡，這真的很可怕」，曼蒂歐伍德透露，她當時祈求上帝至少讓其中一人順利存活，但最終並未如願。她的痛心故事受到國際社會關注，除了登上歐普拉脫口秀節目之外，也曾經與已故黛安娜王妃（Princess of Wales）共進午餐。

然而曼蒂歐伍德在接下來的日子中，失去8個孩子的陰霾揮之不去，即便後來又有了3個孩子，但仍有酗酒、憂鬱等狀況，與家人的關係開始疏遠，也失去監護權。

根據友人的說法，曼蒂歐伍德與對抗癌症已有一些時日，並於去年聖誕節前動手術，但近期再度復發。歐伍德最終癌逝，火化儀式4日舉辦，但家人已說不會出席。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》