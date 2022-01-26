回家了！新北瘖啞男獨攀雪山失聯20天　遺體今吊掛下山

▲登爬雪山罹難的新北瘖啞男子，遺體中午順利吊掛下山。（圖／台中消防局提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市消防局19日接獲家屬報案，指54歲的父親錢姓男子登山未歸，請求協助，搜救人員21日上午8時50分在完美谷營地近2.4K處往下約20M處發現遺體，但天候惡劣，無法吊掛，26日下午4名搜救人員先行把遺體移到適當吊掛點，下午1時03分吊掛成功，18分降落東勢河濱公園，已交由家屬處理。

錢男（57年次、新北市人，聽障人士）去年12月31日至今年1月7日申請登爬雪山西稜線，1月10日至1月15日雪山聖稜線Y型，錢男最後一次在LINE所留資訊是1月6日在大劍山腳下營地過夜，1月7日再傳送一張相片後就不再有其他資訊，傳送訊息也未有回應，家屬著急報案。

搜救人員綜合上述及FACEBOOK社群群組資料，並與專家研議後研判事故熱區為大劍山至雪山間步道兩側區域，第一梯次梨山分隊4人20日前往大劍山搜尋，發現有紮營痕跡，但未找到人。

21日搜救人員往翠池方向沿途搜尋，8時50分在完美谷營地近2.4K處往下約20M處發現遺體，但現場天候惡劣，搜救人員先行下撤，26日第二梯次4名搜救人員搭機前往，10時15分將遺體移動至適當吊掛點，12時30分直升機由清泉崗起飛，13時03分吊掛成功，13時18分降落東勢河濱公園，遺體已交由家屬，並送至東勢白鶴亭殯儀館。