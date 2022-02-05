全國集氣！摩洛哥5歲童跌進32公尺深井　受困第4天分秒必爭

記者詹雅婷／綜合報導

北非國家摩洛哥北部5歲男孩拉揚（Rayan）1日晚間跌進32公尺深的深井中，儘管受困窄井底部，但幸運活了下來。只不過救援行動困難重重，迄今已進入第4天，他的父親與數百名村民在一旁焦急等待，隨著新聞消息與救援畫面曝光，全國人民如今也開始集氣加油，希望孩子能早日脫困。

▲拉揚受困井底第4天，他的父親（右）焦急等待。（圖／路透）

綜合美聯社、每日郵報等外媒報導，事發於摩洛哥西北部城市舍夫沙萬（Chefchaouen）的伊格蘭村（Ighran），當拉揚1日晚間掉進深井時，他正在進行井的相關維修工作，起初只發現孩子不見人影，尋找數小時之後，這才發現拉揚跌進深達32公尺的井底。

الله يرده بالسلامة، عم تابع بث مباشر لمحاولة انقاذ الطفل ريان في #المغرب ، الله يخلصه ويرجعه لحضن اهله بخير وسلامه، قولوا امين #أنقذوا_ريان pic.twitter.com/meuwQGOF9c — Elie Merheb | ايلي مرعب (@_ElieMerheb) February 3, 2022

救援人員獲報後趕緊出動救援，然而這口井相當窄，頂部直徑只有45公分，越往下越窄，成人無法直接進入井底救人，這讓救援行動變得更加複雜。地面人員先以垂降的方式，把水、食物及氧氣等送到井底，盡一切努力確保拉揚能活下來。

摩洛哥政府發言人拜塔斯（Mustapha baiitas）透露，考量到周邊土質，直接把井口擴大太過危險，唯一辦法是在旁邊進行大規模挖掘。

▲▼救援團隊進行大規模挖掘展開營救，吸引當地許多人圍觀。（圖／CFP）

搜救隊先利用大型機具進行垂直挖掘，深度超過31公尺，接著到了4日晚間，相關人員開始朝水平方向挖隧道，想要透過此方式救出拉揚，儘管因為擔憂周邊土地可能坍塌讓營救行動一度喊卡，但後續順利恢復。團隊把攝影機送入井底監控孩子狀況的同時，架燈照明連夜進行救援工作。

只不過，截至台灣時間5日上午10左右，拉揚仍受困井底，而救援行動也進入第4天。包括急救專家等醫療人員已經在現場待命，一旦孩子成功救出就能先做初步檢查，現場也有一台直升機，可以隨時把他送往附近醫院治療。

營救拉揚的行動吸引摩洛哥全國人民關注，民眾成群觀看救援行動進度，社群媒體更出現「#救救拉揚」（#SaveRayan）的主題標籤，引發國際關注。

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