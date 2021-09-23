17歲少女淪性奴2個月！11男輪流性侵、紋身還拿菸燙　點燃全國怒火

▲ 哈蒂嘉親自道出恐怖經歷 。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

摩洛哥2018年發生一起恐怖案件，一名17歲少女遭幫派份子綁架，長達2個月間持續遭10多名男性輪流性侵，身上留下大大小小的紋身和怵目驚心的傷口，影片曝光後掀起公憤。事隔3年，11名男嫌判決結果出爐，每人將入獄服刑20年。

《衛報》22日報導，少女哈蒂嘉（Khadija Okkarou）2018年登上電視新聞節目，道出自己的可怕經歷，在這個保守的北非國家是十分罕見的舉動。當年17歲的她指控，6月在中部小鎮Oulad Ayad的親戚家附近遭人綁架，「他們囚禁我大約2個月，性侵、折磨我……我永遠不會原諒他們，他們把我毀了。」

當地電視台Chouf TV公布的畫面中，哈蒂嘉的雙手、腿部和頸部佈滿粗糙的紋身，還有香菸燙出的傷痕，不僅點燃當地民眾怒火，也受到國際社會關注。許多網友在社群媒體上高喊「我們都是哈蒂嘉」（We are all Khadija），要求伸張正義。還有數萬人簽署請願書，希望摩洛哥國王穆罕默德六世（King Mohammed VI）能為哈蒂嘉提供身心治療，包括幫她去除紋身。

然而，嫌犯的父母當時受訪竟宣稱，是哈蒂嘉自願紋身、以香菸自殘，「她在Oulad Ayad名聲很差，過得很墮落，都是她自願的」，極力為兒子辯解。

▲ 哈蒂嘉身上滿是紋身 。（圖／翻攝自Twitter）

事發至今經過3年，哈蒂嘉的律師哈查內（Ibrahim Hachane）向《法新社》說明，法院裁定，11名被告犯下性侵、綁架及強制監禁等多項罪名，分別判處20年徒刑。另2名被告分別判處2年徒刑，緩刑1年。此外，他們也被罰款20萬阿聯酋迪拉姆（約新台幣151萬元）。

哈查內對判決結果並不滿意，因為相關罪名最高可判30年監禁，預計提出上訴，「受害者仍在接受治療，她所經歷的一切將一輩子跟著她。」

《衛報》指出，性侵受害者在摩洛哥經常遭受二度傷害，因為保守的穆斯林社會將其承受的痛苦歸咎於她們自己，該國媒體及人權組織也定期對針對女性的暴力行為提出警告。該國在2018年通過一項打擊虐待的法案，首次為婦女提供法律保障，使其免於遭受騷擾、侵略、性剝削或虐待行為，也為援助暴力受害者鋪路。

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