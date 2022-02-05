北市疫情平穩暫不延後開學　黃珊珊：小學老師造冊施打疫苗

▲台北市副市長黃珊珊出席「台北市光華商場新春開市」活動。（圖／台北市產發局提供）



記者林銘翰／台北報導

春節連假進入尾聲，高中以下各級學校即將開學，台北市副市長黃珊珊5日表示，台北市目前疫情平穩，因此不會延後開學，但仍有在做相關準備，例如小學校師造冊接種疫苗，也會隨時觀察疫情狀況，發生狀況時隨時準備因應。

黃珊珊5日上午出席「台北市光華商場新春開市」活動，她在會後受訪時表示，台北市目前疫情平穩，因此不會延後開學，但是仍然有在做相關準備，例如小學教師造冊接種疫苗，將來也會隨時觀察疫情狀況，發生狀況時隨時準備因應。

黃珊珊也說，案19091及案19097為居家隔離中確診，因此防疫旅館及匡列速度快、範圍大絕對是最重要的因素。另外，兒童接觸、活動有一定的風險，但是幼兒確診多為輕症或無症狀，因此要從接觸活動控制，例如上課配戴口罩。

有關5至11歲孩童無法接種新冠疫苗，黃珊珊說明，台北市長柯文哲曾經找過許多相關文獻，有的國家有施打、有的國家則不建議施打，目前中央也在討論，兒童接種仍有安全性疑慮，因此以保護措施優先，但是只要中央有政策、有疫苗，北市就會盡力接種。

面對春節連假進入尾聲，黃珊珊表示，建議開工有症狀者先快篩，北市府有準備一些快篩劑，都已經送達合作的醫院和診所，萬華區在年前已布局20幾個診所，市府大樓也提供有家用快篩，有需要的話也鼓勵企業快篩，以確定公司是安全的。