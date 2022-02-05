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初五迎財神！5星座放這金額在床底　第2名可能變暴發戶

▲▼新鈔、紅包、壓歲錢。（圖／記者陳俊宏攝）

▲自己的紅包自己賺，許多人過年會買刮刮樂試試手氣。（圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

大年初五迎財神，命理專家「清水孟國際塔羅」小孟老師在臉書表示，五星座可準備568元置於床下可旺整年，568也代表「我要發」，能大發五路財，第二名射手座還有可能中大獎，成為暴發戶。他也提醒，過年期間的中午時段都是好運時段，建議中午購買財運會特別旺盛。

第五名魔羯座：拿紅包買彩券好運更加倍

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魔羯座的冥王星順行本命宮，雖然比較慢，但還是可以有好消息的，而且可以得到滿滿的偏財運。俗話說，來得早不如來得巧，魔羯朋友們可以利用過年領到的紅包，拿去買彩券或刮刮樂，將好運轉換成財運，有很高的機會可以中得不錯的獎項。

第四名雙子座：撿別人買剩的刮刮樂就對了

過年期間雙子座很有機會得到別人給的財富，有慷慨的貴人相助，無論是上司、主管、長輩、親人都有可能給你紅包或禮金之類的。若是去彩券行買大樂透，可以試著讓老闆推薦，讓你來選，或是撿別人買剩的刮刮樂，中獎機會反而更高，這類的意外之財，就當是過年的小確幸。

第三名天秤座：自己挑數字更會中

過年期間不長，刮刮樂好運能站上第三名，也是相當有看頭的。這段期間的天秤們，心態上會比較想要在投機性的中獎這方面來努力，本身也會花很多時間精力在研究如何賺取財富。而「辛苦」是值得的，過年期間中獎機率很高，特別是經過自己研究出來的數字，會更有機會喔！

第二名射手座：偏財運連旺整個月

射手座木星順行入偏財宮，顯示出其實過年前後你的財運都很不錯，正偏財運都很強勢。工作上多些努力，就會得到很好的回報。偏財方面，就不止過年期間了，在2月這整個月其實都相當好，可以努力去試手氣，應該都有相當好的「回報」，還有可能中大獎，成為暴發戶，真的是相當好的財運。

第一名雙魚座：把握試手氣的機會

真的要恭喜雙魚座了！過年期間的偏財運特別旺，受到木星入本命宮位，只要是能夠試手氣的，就儘管去嘗試，刮刮樂、彩券、大樂透、摸彩活動等等，中獎機率特別高！也有可能收到別人給的紅包、禮券、禮盒，到時候也別客氣，就收下，這是你們過年才有的幸福。

除此之外，小孟老師也提醒民眾，過年期間的中午時段都是好運時段，建議中午購買財運會特別旺盛。

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