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開租賃車撿手機悲劇了！撞變電箱車頭全毀　27歲男新春就慘賠

記者張君豪／新北報導

4日晚間22時許新北市汐止區康寧街、湖前街口發生一起民眾駕駛租賃小客車行經該處，因撿拾不小心掉落的手機，未注意車前狀況導致整台車開去撞變電箱的意外事故，造成車頭全毀，變電箱也因此略有擦傷，所幸這起意外駕駛並未受傷。

▲4日晚間汐止區湖前街、康寧街口發生一輛租賃小可車自撞變電箱的意外事故。（圖／記者張君豪翻攝）

▲4日晚間汐止區湖前街、康寧街口發生一輛租賃小可車自撞變電箱的意外事故。（圖／記者張君豪翻攝）

▲4日晚間汐止區湖前街、康寧街口發生一輛租賃小可車自撞變電箱的意外事故。（圖／記者張君豪翻攝）

▲4日晚間汐止區湖前街、康寧街口發生一輛租賃小可車自撞變電箱的意外事故。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區汐止警方表示：肇事駕駛吳姓男子 （27歲）駕駛著租賃小客車在當晚22時26分左右，行經湖前街往康寧街方向右轉，在路口時疑因吳男手機掉落，他在車輛行進間撿拾滑落物品，導致未注意行車狀況釀禍，駕車自撞中華電信電箱，造成車頭毀損。

警方到場查看，所幸吳姓駕駛並未受傷，警方實施酒測值為0mg/l，警方呼籲民眾駕車若遇物品、手機掉落，一定要將車輛停靠路旁，確定車輛靜止後再行撿取才能降低行車事故風險，駕駛撿手機撞毀小客車頭，恐將面臨租賃車公司求償。

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