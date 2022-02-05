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親友帶40公斤槓鈴鬧婚！新娘扛起「深蹲20下」狂賺8千...眾人看傻

記者鄭思楠／綜合報導

婚禮當中不時有玩新郎、新娘的環節，目的大多為了增添氣氛，而非刻意刁難。大陸近日再流傳一段婚鬧片段，親友為了「惡整」新娘，竟準備一個40公斤重的槓鈴，要她現場負重做深蹲，更承諾每做一下將給予100元人民幣（約新台幣435元）。新娘聞言化身女漢子，輕鬆背起槓鈴做出20下深蹲，另所有人全部看傻。

網路流傳片段顯示，居於山東煙台市的曲姓女子日前與男友舉辦婚禮，大婚之日好友當然不會放過惡整機會，竟然準備了一個40公斤重的槓鈴「鬧一下她」，要求她現場負重做深蹲。

▲▼新娘輕鬆舉起20公斤槓鈴。（圖／翻攝自影片）

▲新娘輕鬆舉起40公斤槓鈴。（圖／翻攝自影片）

曲姓新娘表示，自己一向有健身習慣，不過籌備婚禮的過程非常忙碌，「結婚前一陣子不怎麼鍛鍊了」，因此的友人便想到這方法「報復」一下她。為了保持婚禮的喜慶氣氛，朋友出動銀彈攻勢，要求新娘負重做深蹲，以十下起跳，每一下可獲得100元。

沒想到新娘即使沒練習仍保持體能，輕輕鬆鬆便背起槓鈴做了20下深蹲，更打算繼續做下去，反嚇得友人連忙叫停。最終新娘的霸氣舉動讓她賺得2000元（約新台幣8736元），事後她更笑稱，「有點遺憾，我覺得我還能做得更多。」

原本在一旁看好戲的新郎，隨後也跟進妻老婆的腳步上陣挑戰，使得現場笑聲連連，一片和樂。

影片被上傳至網上後引來熱議，不少網友大讚，「這比惡俗婚鬧，好玩1000倍」、「辦喜事就玩這些不行嗎」。也有人開玩笑稱日後要有樣學樣，「讓我來行嗎？不吹牛，我可以直接做深蹲到讓他破產」、「現在真的是沒有一點才藝和身體質素都不敢結婚了」。

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