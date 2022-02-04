她堅持和繼子說結婚誓言！　「不再錯過你的第一次」全場感動淚崩

▲凡妮莎堅持和繼子說結婚誓言，全場感動淚崩。（圖／翻攝自IG／people）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名30歲女子在去年底和交往多年的未婚夫舉辦婚禮，但在新人交換誓詞之前，她決定先向未婚夫的9歲兒子做出承諾，直接在典禮上表示，「我沒有陪著你邁出你的第一步，但我會陪著你人生未來的每個第一次。」讓全場賓客和繼子感動不已。

根據《福斯新聞》報導，住在明尼蘇達州的凡妮莎（Vanessa Lynch）在2021年12月11日和交往多年的未婚夫克雷格（Craig）舉辦結婚典禮，但到了新人交換誓詞階段時，凡妮莎卻決定先向即將成為她繼子的亨利（Henry）做出承諾。凡妮莎說，她只想讓亨利知道，她在對克雷格說出我願意之前，同樣願意對他做出做出承諾。

凡妮莎在典禮上說，「亨利，我知道你出生那天我不在你身邊，我沒有陪著你邁出你的第一步、說出第一句話，但我會陪著你人生未來的每個第一次，我保證會像愛自己的孩子一樣愛你，最後我保證會成為你爸爸最好的妻子，也保證會成為你最好的繼母。」接著3人笑著抱在一起，並留下幸福的淚水，全場賓客也都感動落淚。

凡妮莎事後向媒體表示，亨利是克雷格生命中非常重要的一部份，「我覺得他有必要成為婚禮上重要的一個環節。」她也說，先前從為在公開場合對亨利說出這些承諾，因為怕他感到不舒服，但當天他覺得時機正好，「我通常不是一個感情用事的人，但當我對亨利說出誓言時，我哽咽了，因為我知道這些話對亨利來說多重要。」