快檢查！第一代悠遊卡已過期　教你「一招神解」自動展期

▲第一代悠遊卡即將到期。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

悠遊卡已經滿20歲囉！第一代發行的悠遊卡陸續到期，為避免產生在捷運或公車上嗶卡時出現「票卡已過期」，民眾只要到四大超商或台北捷運各站點、悠遊卡公司各個客服據點進行加值，就會自動完成展期，延長有效期限5年。。

悠遊卡公司呼籲持卡人，如果擔心自己的悠遊卡快20年了，盡快去現金加值，順便自動展期，以避免不能使用的尷尬場面，持卡人也可以上官網查詢卡片到期時間。

悠遊卡公司表示，如果有年限已久的卡片，請於使用前盡早現金加值及展期，包括四大超商（7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK便利商店）、台北捷運各站加值機及旅客詢問處以及悠遊卡公司各個客服據點，只要加值即會自動展期，若票卡已過期，可透過服務人員協助展期後繼續使用。

若想判別悠遊卡是否即將到期，可檢視卡片外觀的卡號，若卡號前2碼為00至06，或卡片背面右上方LOGO為「台北智慧卡票證公司」者，就有可能即將到期。

另外，進入悠遊卡官網輸入卡號查詢交易紀錄或進入「悠遊卡記名設定與掛失」頁面，也都能在網頁上找到卡片到期日的相關資訊；直接在悠遊付APP或詢問智能客服，也可以得到解答。

悠遊卡公司提醒，就算票卡過期，悠遊卡內的餘額也不會因此消失，歷史交易紀錄一樣可以查詢。由於過期卡片老舊，悠遊卡公司建議持卡人換一張新的悠遊卡使用，過期卡片金額可以申請退款。持卡人若想要繼續使用，只要展期就可延長有效期限5年。