每筆停車費折5元！　北市明年推「路外停車場」機車轉捷運優惠

▲北市推「路外停車場」機車轉乘捷運優惠，只要使用悠遊卡繳費，並於1小時內使用同張卡片搭乘捷運，就可折抵5元停車費。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

北市交通局停管處自2019年起，實施全市4階段機車收費政策，為鼓勵民眾搭乘捷運，除了「路邊」機車轉乘捷運停車優惠外，2022年1月1日起推出「路外停車場」機車轉乘捷運優惠，只要離場前使用悠遊卡繳費，並使用同一張悠遊卡搭乘捷運，每筆停車費直接折扣5元。

北市停管處23日表示，自實施4階段機車收費政策，目前推動區域為第2階段市中心區捷運站周邊，考量收費區域擴大、民眾多使用悠遊卡搭乘捷運習慣，為鼓勵民眾搭乘捷運至目的地，除了現有「路邊」機車轉乘捷運停車優惠外，2022年1月1日起，再提供轄管路外停車場機車轉乘捷運優惠方案。

停管處指出，民眾如果於前述停車場停放機車，離開停車場時使用悠遊卡繳費，且相同悠遊卡於1小時內有搭乘捷運紀錄，每筆停車費即可直接享有折扣5元轉乘優惠，鼓勵民眾轉乘捷運，提高民眾轉乘意願。

停管處也補充，現有「路邊」機車轉乘捷運停車優惠方式，是民眾於路邊停車並使用悠遊付繳納停車費，且停車當日使用悠遊付（嗶乘車）搭乘捷運者，每筆可享5元回饋，符合回饋資格停車將於次月統計，並統一回饋儲值金至悠遊付帳戶，民眾無需額外申請，與「路外停車場」機車轉乘捷運優惠條件方式有所不同。