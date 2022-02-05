虎年招財6撇步！　百鈔編號「這尾數」是發財錢母

▲帶財百鈔尾數曝光。（圖／記者曾筠淇攝）



記者崔子柔／綜合報導

新年到來，不少民眾會到財神廟走春，期盼能讓財運好轉，塔羅牌老師艾菲爾就分享6個「招財小撇步」，並公布今年尾數編號「39」的百元鈔最適合作為錢母。

艾菲爾表示，在60甲子年中，「壬寅年」排在第39位，因此印有編號39尾數的百元鈔票非常適合當作今年的幸運錢母，並分享6個能招財的撇步。

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一、鹽米紅包袋

在參加抽獎活動前，取一個紅包袋，裡面放一點粗鹽跟一點生米，可以趨吉避凶，幫助提升好運氣，不過在抽獎餐會結束後，記得把紅包袋丟了再回家。

二、招財小物

可以佩戴貔貅、金蟾、金雞等開運小物，來提升自己的氣場。其中貔貅可招財聚寶，只進不出，對偏財運更具效果，金蟾則幫助腰纏萬貫，財源滾滾，而金雞母生金雞蛋，能讓荷包滿滿、賺大錢。

▲紅包招財撇步。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



三、紅內褲

紅色代表喜氣，可以幫助增加好運，也能幫助避開邪氣驅除煞氣。

四、坐在喜神位

今年喜慶位為「正南方」，參加餐會抽獎時，可先找到吉位入座，有機會將大獎抱回家。

五、先去廁所沖水

參加抽獎前，先到廁所一趟能「腳踏黃金」，再藉由沖馬桶的動作將穢氣帶走，留好運在身上。

▲紅色一直以來有喜氣、開運意味。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



六、裝88元、168元紅包

在皮夾中放一個裝有裝88元或168元的紅包，取「發發」、「一路發」的諧音，紅包外寫「2022年財運大發」，有錢滾錢之美意。