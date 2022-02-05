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卷軸螢幕、AR眼鏡　外媒盤點「新概念」科技產品

▲外媒盤點最特別科技機種。（圖／取自PhoneArena）

▲外媒盤點，各種概念新手機。（圖／取自PhoneArena）

記者陳俐穎／綜合報導

過去一段時間，有許多各式各樣的手機出爐，但也有許多「概念」的手機或新裝置設備傳言傳出，外媒phonearena就盤點了這些讓人期待的「傳言」，讓大家思考未來發展的可能性。

Google Pixel摺疊手機

Google Pixel不斷傳出要推出自家第一款摺疊手機，但先前又有傳言表示Google官方會推遲或取消此款機型，原因是認為市場還小，但競爭激烈。

Display Supply Chain Consultants 的首席執行官兼知名洩密者 Ross Young 表示，Google已經取消了 Pixel Fold 零件的訂單。這證實了即使 Pixel Fold 在技術上沒有被取消，也絕對不會快速進入年輕但競爭激烈的折疊手機市場。

LG卷軸手機Rollable

去年初，LG發表了 Rollable卷軸手機，採用可調整大小的螢幕設計，就像捲軸一樣，可以把螢幕捲小些，放入口袋裡。或是展開，讓螢幕變得像平板一樣大。

不過，隨著LG 電子於2021 年 5 月下旬停止智慧手機的生產，這項產品似乎也失去問世的機會。

蘋果AR眼鏡

多年來，蘋果一直致力於研發 AR 眼鏡，但分析師郭明錤也表示，iPhone還需要大約 10 年的時間才能完全被 AR 取代。多年來蘋果一值在研究AR的各種專利，就目前而言，許多人認為蘋果AR眼鏡將會在2022年下半年發布。

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