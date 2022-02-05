「油輪被撞」水面成火場！乘客被逼跳火海4300亡　盤點歐美5船難

▲盤點歐美近代5大嚴重的船難事件。（圖／翻攝自維基百科）

記者趙蔡州／綜合報導

自大航海時代、兩次工業革命後，人類開始遠航向大洋深處，加上船隻載人量提升，一旦發生船難，死傷人數都非常恐怖，本文就盤點了5個近代歐美國家所發生的嚴重船難事故，包含知名的鐵達尼號在內，其中最嚴重的船難事件，死亡人數甚至逼近1萬人。

多納·帕茲號船難：

多納•帕茲號又稱帕茲女士號，是一艘菲律賓籍客輪（渡輪），1987年12月20日在菲律賓多羅島外海、塔布拉斯海峽與一艘小型油船相撞，造成油輪承載近8800桶原油外洩，幾秒後碰撞的位置突然發生大爆炸，不久後2艘船紛紛燒成巨大的火球。

誇張的是多納•帕茲號原本只能容納1千多人，但是當天晚上的上船者卻高達4千多人，許多乘客為了逃生，被迫跳進正在燃燒的海面，一些不會游泳的人很快就失去了生命，少數僥倖活下來的人，身體均有多處燒傷。最終包含船員在內，共有4300多人死亡，僅24人生還，被認為是非戰爭時期最大的海難事故。

▲多納·帕茲號。（圖／翻攝自維基百科）

鐵達尼號船難：

鐵達尼號1912年4月從英國南安普敦港出航，最終目的地是美國紐約港，不料出航5天後的深夜意外高速擦撞冰山，使16個水密隔艙中有5個進水，由於該船設計時僅能承受4個水密隔艙進水，因此這一艘在當時號稱「最安全的郵輪」在撞上冰山2小時之後，船體裂成兩半沉入大西洋冰冷的海底。

悲劇的是鐵達尼號的救生艇系統，是設計把乘客批次運送到附近的其他船隻避難，並非讓所有人員「同時上船撤離」，所以船上沒有足夠的救生艇供乘客逃難，導致船沉沒時，仍有超過1500多名乘客、船員仍待在船上或選擇跳海，最終該船難確認造成1514人死亡，成為和平時期死傷人數最慘重的海難之一。

▲蘭開斯特里亞號。（圖／翻攝自維基百科）

蘭開斯特里亞號船難：

蘭開斯特里亞號1940年6月17日在法國聖納澤爾港外海，遭當時的二戰德國空軍的轟炸機擊沉，事件造成超過4000人死亡（保守估計），這次是英國航海史上單次航行中死傷最多的船難事件，也是創下了二戰期間包括英國軍方海難最慘重的傷亡紀錄，傷亡人數超過鐵達尼號。

▲威廉．古斯特洛夫號。（圖／翻攝自維基百科）

威廉．古斯特洛夫號船難：

威廉．古斯特洛夫號是一艘二戰時期德國的大型郵輪，德國在戰爭末期要拯救受困在東德魯士的德國人，該船1945年01月30日載了近1萬人準備返回基爾港，不過途中遭蘇聯潛艇發射的3枚魚雷擊中，大約1小時就完全下沉，消失在海面，死亡人數估計有近9400人，被認為是航海史上最嚴重的海難。

戈雅號船難：



戈雅號是第二次世界大戰期間德國的運輸船，它在一次運送人員撤離的行動中被蘇聯潛艇攻擊，當時該船包含有身份登記、沒有身份登記的乘客共有6千多人（甚至超過7千人），

戈雅號被魚雷擊中後瞬間開始下沉，僅短短7分鐘就完全消失在海面，大多數的乘客及船員都與該船一起沉入海底，事後成功救上岸的倖存者僅100多人。

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