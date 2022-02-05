獨生女「許願30萬生日禮物」　富二代男友怒了！她哭問95字網全傻

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友之前生日向男友討禮物，一開口便是名牌包和戒指，加總超過30萬元；儘管對方是富二代，仍錯愕拒絕，驚喊「我哪有這麼多錢！」而女方的回應和價值觀讓網友們全傻眼，氣罵「沒有公主命卻有公主病。」

女網友在匿名公社提到，自己是極度重視儀式感的獨生女，雖然家境小康，但父母認為女兒要富養，將來才會覓得好人家，於是努力提供最好的資源和生活。

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她表示，「再不久我的生日、耶誕節、跨年、新年、情人節要到了，我貼心地和男友說，節日這麼多，要安排餐廳還得挑禮物太辛苦，我只要包包和戒指就好，他竟然說他沒有這麼多錢！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

從原PO曬出的禮物清單，可知她許願要價18萬700元的名牌口蓋包，和12萬5000元的名牌戒指，對於男友的反應，她不以為然，「我不懂...這點小錢你怎麼會說沒有，還跟我吵架，是不是不愛我了？」

不僅如此，她直呼，「奇怪耶！沒錢就回家跟你媽媽拿啊！你家這麼有錢，你爸媽都這麼疼你寵你，況且從我們認識到現在，你也是都回家跟你媽媽要錢，我們才能享受營造浪漫生活呀！」

超扭曲三觀惹怒網友們，紛紛回應「對啊不愛妳了，快分手」、「乾爹很棒」、「好啦！我都送妳，鮑鮑換包包」、「請別出來害人了」；另外，也有人吐槽是幻想文，「好了啦，這魚餌給87分」、「這個文章粗糙了點...扣薪水」。