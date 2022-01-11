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快訊／泰國認可高端疫苗　外交部：入境隔離時間縮短至7天

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

泰國外交部10日宣布，將高端疫苗（Medigen）列入認可清單，這讓認可高端的國家增至第5國。對此，外交部發言人歐江安今（11日）在外交部例行記者會回應媒體提問表示，目前完整接種泰國政府認可疫苗的國際旅客，入境泰國可縮短隔離時間至7天，不過為防控變種病毒傳播，原本入境免隔離（Test & Go）的措施已在去年暫停實施，提醒國人留意。

泰國外交部領務資訊網站中「Thailand Pass」頁面於月10日將我國研發的「高端」（Medigen）疫苗納入泰國核准的疫苗清單中。經外交部及駐泰國代表處與泰國外交部等相關單位聯繫，已確認上述資訊。

歐江安說明，目前完整接種泰國政府認可疫苗的國際旅客，入境泰國可縮短隔離時間至7天，也可以透過普吉沙盒計畫（Phuket SandBox）前往普吉地區，入境接受核酸檢測（PCR）結果呈陰性，就可以在沙盒計畫區域內自由行動，並於7天後前往泰國其他府區。泰國政府在本月10日採認高端疫苗後，接種高端疫苗的國人也適用上述入境措施。

歐江安表示，為防控COVID-19變種病毒株Omicron的傳播，泰國政府原針對來自包含我國在內的63國完整接種疫苗旅客入境免隔離（Test & Go）的措施，已於去年12月22日暫停實施。外交部提醒有意前往泰國的國人，應事先瞭解相關規定，以免影響自身權益。

歐江安說，外交部將持續與各國溝通協調，秉持科學客觀的防疫精神，爭取我國產疫苗取得廣泛的國際認證，促進國人赴海外商旅的權益及便利。

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