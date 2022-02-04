快訊／增25例本土「北市幼兒園母子確診」　另增46例境外移入

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布新增25例本土個案，其中全家旗下物流業者日翊又新增10人染疫，亞旭也有1人在解隔前確診。另外，高雄港又新增9人確診，礁溪長榮延伸的諾貝爾幼兒園也新增3人染疫。台北也新增2人確診，均與松山區點點幼兒園相關。

指揮中心表示，今日新增本土個案為14例男性、11例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,719,429例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,699,979例排除)，其中19,029例確診，分別為3,832例境外移入，15,143例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計128例移除為空號。

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2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲2/2確診病例。（圖／指揮中心提供）