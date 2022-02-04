21歲嫩妹「面試」竟慘死！長髮捲入工廠機器　頭皮扯下一屍兩命

▲21歲的烏米達長髮捲入工廠機器，不幸送命。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合外電報導

白俄羅斯發生一起恐怖意外，21歲女子烏米達（Umida Nazarova）前往一間工廠面試，正在參觀內部環境時，長髮竟捲入機器裡，導致部分頭皮被扯下，儘管緊急送醫搶救，卻仍不治身亡，肚裡懷胎2個月的寶寶也沒能保住。

TMZ、《每日郵報》等外媒報導，這場意外發生在鮑里索夫（Borisov）某焊接器材工廠，一名高階主管介紹環境時，停下來示範機械操作方式，她中途按下暫停鍵，提筆撰寫紙本紀錄，未料再次轉頭，就看見烏米達倒在地上不省人事，頭髮纏在機器裡。

▲烏米達前往工廠面試，卻發生意外死亡。（圖／翻攝sk-gov-by.translate）



死者母親歐加（Olga）轉述醫師說法，「如果她的頭皮沒有被扯下，就會當場被自己的頭髮勒死。」父親狄米崔（Dmitry）質疑工廠沒有遵守安全規範、便宜行事，看見面試者留長髮，也沒有主動提醒，「他們奪走了2條生命。她已經懷孕7周了。」

白俄羅斯調查委員會宣布，一名工廠主管因「瀆職及疏忽導致人員死亡」而遭逮捕判刑。儘管工廠主動支付烏米達的喪葬費用，但家屬悲傷表示，他們真正想要的是「好好慶祝她的婚禮，從醫院抱回孫子或孫女。」

睡衣勾到「烤箱把手」！她做早餐突跌倒 竟離奇吊死自己

藍牙耳機突爆炸！ 15歲少年「電話講一半」雙耳炸爛慘死

手機充電完「伸舌舔」電池！12歲小弟臉部秒炸爛 倒血泊慘死

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》