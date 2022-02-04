2000元刮刮樂狂槓！他哭「今年很難中？」賺錢機率10%　網哀號一片

▲日前一對老夫老妻刮中百萬的刮刮樂。（圖／記者陳依旻攝）



網搜小組／董美琪報導

春節全民瘋「刮刮樂」，總是幾家歡樂幾家愁。有網友3日在PTT發問「今年的2000元刮刮樂是不是來搞人？」認為記得以前都有安慰獎，引起網友熱議。不少人都分享自己今年一直賠，但也有人直言「很好中還會留給你買？」其實，2000萬超級紅包刮刮樂，若要中獎賺到錢（刮到5000元以上），機率約10.2%。

網友在PTT發問「我說今年這個2000元刮刮樂好像特別容易槓龜欸，我看親戚啥的來刮都很難中」，原PO表示，記得以前都有安慰獎，結果自己花了2000元結果什麼都沒有，讓他心情很差。

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網友認為，「本來就不是包中的」、「10%不低阿，10張有1張」、「我身邊很多刮到5000的」、「不買就不會賠錢」、「賺虧都是機率」、「不好意思剛剛中3萬」、「有人中就有人沒中，我國小姪子都懂」、「我同學真的刮中100萬」。

也有人認同原PO，「同感～以前還有安慰獎」、「今年第一張2000就摃龜，就不敢再買了」、「2張2000、3張1000都沒中半元」、「買了兩張都中1000」、「怎麼刮都2000，沒虧也沒賺」、「今年買一直賠，已經放棄」、「我也0元」。

台彩2022年發行「2000萬超級紅包」刮刮樂一張售價2000元，整體中獎率69.33%，並非人人有獎，若細算，刮中2000元以上的機率是29.3%（等於回本），若要刮中5000元以上的機率，為10.2%。

▼台彩發行「2000萬超級紅包」刮刮樂。（圖／台彩）

