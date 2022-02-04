北市推薦過年走春好去處　10家休閒農場開放時間一覽

▲北市福園田教育休閒農場。（圖／北市府提供）

記者蘇晏男／台北報導

農曆過年走春卻因擔心不知道去哪，台北市產發局推薦到士林、內湖、文山區等地的休閒農場走走看看，每個休閒農場都有不同的特色與休閒方式，可以採果、賞花、品茶等，非常適合一家大小，不過大家踏青仍應落實相關防疫管理措施，全程配戴口罩及勤洗手，愛護自己也愛護親友。

產發局表示，出遊最怕塞車，在繁華喧囂的台北，有許多可以避開車潮的賞花秘境，內湖的大溝溪就是賞櫻的好去處，喜歡採果樂的市民朋友可順便至附近的「清香休閒農場」體驗，這裡擁有道地的植種農作物，如草莓、小番茄、地瓜、椪柑、桶柑等，還有過年新春最應景及適合親子共玩的採蘿蔔拔好彩頭活動哦。

▲北市清香休閒農場。（圖／北市府提供）

產發局指出，若是開車的朋友，也可選擇將車停放動物園停車場，搭貓纜或公車至貓空休閒農業區遊春，緊鄰貓空休閒農業區的「杏花林休閒場」正逢重瓣桃花及櫻花盛開時期，這裡也是一處茶香世家農場，目前已傳承至第四代，2021年冬季鐵觀音優良茶比賽更是贏得特等、頭等、貳等、參等及優良獎項，自製風味獨特的木柵鐵觀音餅干，茶葉DIY手工教學活動，都是道地「土」產，可以說是一個景色絕佳的走春休閒好去處。

產發局說，春節假期是享受家族、親子及好友間出外走走踏青的好時機，四處春花朵朵開，美不勝收，走訪休閒農場，體驗農事活動，不僅活動筋骨、增加見識，活動中更將讓您體驗農事樂趣。另外再次提醒，遵照中央流行疫情指揮中心最新規定，快快樂樂出門，平平安安回家。想知道台北更多好吃好玩的好所在，請上北市產業局官網或FB粉絲專頁「北市府產業局－台北饗樂趣」查詢。

▼北市各休閒農場春節開放時間表。（點圖可放大／北市府提供）