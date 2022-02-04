　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

市推薦過年走春好去處　10家休閒農場開放時間一覽

▲北市福園田教育休閒農場。（圖／北市府提供）

▲北市福園田教育休閒農場。（圖／北市府提供）

記者蘇晏男／台北報導

農曆過年走春卻因擔心不知道去哪，台北市產發局推薦到士林、內湖、文山區等地的休閒農場走走看看，每個休閒農場都有不同的特色與休閒方式，可以採果、賞花、品茶等，非常適合一家大小，不過大家踏青仍應落實相關防疫管理措施，全程配戴口罩及勤洗手，愛護自己也愛護親友。

產發局表示，出遊最怕塞車，在繁華喧囂的台北，有許多可以避開車潮的賞花秘境，內湖的大溝溪就是賞櫻的好去處，喜歡採果樂的市民朋友可順便至附近的「清香休閒農場」體驗，這裡擁有道地的植種農作物，如草莓、小番茄、地瓜、椪柑、桶柑等，還有過年新春最應景及適合親子共玩的採蘿蔔拔好彩頭活動哦。

▲北市清香休閒農場。（圖／北市府提供）

▲北市清香休閒農場。（圖／北市府提供）

產發局指出，若是開車的朋友，也可選擇將車停放動物園停車場，搭貓纜或公車至貓空休閒農業區遊春，緊鄰貓空休閒農業區的「杏花林休閒場」正逢重瓣桃花及櫻花盛開時期，這裡也是一處茶香世家農場，目前已傳承至第四代，2021年冬季鐵觀音優良茶比賽更是贏得特等、頭等、貳等、參等及優良獎項，自製風味獨特的木柵鐵觀音餅干，茶葉DIY手工教學活動，都是道地「土」產，可以說是一個景色絕佳的走春休閒好去處。

產發局說，春節假期是享受家族、親子及好友間出外走走踏青的好時機，四處春花朵朵開，美不勝收，走訪休閒農場，體驗農事活動，不僅活動筋骨、增加見識，活動中更將讓您體驗農事樂趣。另外再次提醒，遵照中央流行疫情指揮中心最新規定，快快樂樂出門，平平安安回家。想知道台北更多好吃好玩的好所在，請上北市產業局官網或FB粉絲專頁「北市府產業局－台北饗樂趣」查詢。

▼北市各休閒農場春節開放時間表。（點圖可放大／北市府提供）

▼北市各休閒農場春節開放時間表。（圖／北市府提供）

445元到新竹煙波飯店爽吃自助式下午茶

ET快訊
妻傳訊：女鬼陪睡讓你爽歪歪　人夫崩潰分居5年求離婚
鄰居娃清晨5點開始哭！他「聽整天」失眠：超後悔
快訊／拜登證實：美軍行動擊斃「ISIS首腦」
常被遠光燈閃瞎！他怒「明明有AUTO模式」爆共鳴
初四撞立春！「15大地雷禁忌」不要踩　第1點最容易犯
泫雅無名指被套牢！曖昧甜喊「當然是Yes」　網狂恭喜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市推薦過年走春好去處　10家休閒農場開放時間一覽

黃郁婷冬奧開幕式掌旗　前外交官「建議撤換」：別讓中共看笑話

禮輕情意重！　盤點「柯黑」議員王世堅送過柯文哲哪些好禮

別挑了！北市府圖解第3劑效能數據　BNT、莫德納一樣威

兩岸關係進入「最壞時代」　學者點出2大原因

美國大戰略覺醒　黃介正：拜登對中國態度更嚴厲

留意社群媒體風險！政院：「4個小撇步」聰明網購過好年

年假走春防疫不鬆懈　拜拜祈福點燈求平安勿忘防疫措施

打開校園圍牆！北市與台大合作　打造「都會親水步道」

快訊／貝里斯總理確診　「賴清德曾接觸」採檢結果出爐

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

女子闖紅燈對向警察亮燈追　騎士見「現世報」笑喊：水啦！

「穿中國隊隊服」黃郁婷道歉　體育署：不會取消資格

技術考驗！騎經嘉義義仁吊橋　高空會車超驚悚...踩空秒GG

過年虎爺真顯靈！　孩呆看「祖先牌上神像」笑噴千人：今年牠最大

北市推薦過年走春好去處　10家休閒農場開放時間一覽

黃郁婷冬奧開幕式掌旗　前外交官「建議撤換」：別讓中共看笑話

禮輕情意重！　盤點「柯黑」議員王世堅送過柯文哲哪些好禮

別挑了！北市府圖解第3劑效能數據　BNT、莫德納一樣威

兩岸關係進入「最壞時代」　學者點出2大原因

美國大戰略覺醒　黃介正：拜登對中國態度更嚴厲

留意社群媒體風險！政院：「4個小撇步」聰明網購過好年

年假走春防疫不鬆懈　拜拜祈福點燈求平安勿忘防疫措施

打開校園圍牆！北市與台大合作　打造「都會親水步道」

快訊／貝里斯總理確診　「賴清德曾接觸」採檢結果出爐

美新型「混血無人機」亮相！　可掛16枚地獄火導彈

密封桶裝水詭現活鬥魚！泰工廠被勒令停業　網見圖笑翻：水質太好

散步遇愛狗阿伯狂嚕愛犬　細看撞衫「父子裝」笑翻網：是真愛

哈登打球令人討厭？　「假車禍」買犯打法被詬病

北市推薦過年走春好去處　10家休閒農場開放時間一覽

貝佐斯遊艇太大過不去！荷蘭幫拆百年大橋挨轟　市長：他會付錢

太歲年衝動轉職！他月收慘剩1萬　過年拜1廟大翻身

「霸王級招財神技」曝光　新年錢母5關鍵位置：放錯漏財

她堅持和繼子說結婚誓言！　「不再錯過你的第一次」全場感動淚崩

瑜珈狼師拿墊子「趁機熊抱」女學員！2同學現身哭訴：被他性騷過

小寶寶被自己的放屁聲嚇呆！ 媽媽笑歪：消化很順暢喔XD

政治熱門新聞

黃郁婷冬奧開幕式掌旗　前外交官建議撤換

別挑了！北市府圖解第3劑效能數據　BNT、莫德納一樣威

禮輕情意重！　盤點「柯黑」議員王世堅送過柯文哲哪些好禮

兩岸關係進入「最壞時代」　學者點出2大原因

挺台灣獨立就別過中國新年？　梁文傑舉實例打臉

蔡英文、賴清德第三劑打高端　柯文哲質疑：有科學根據？

周春米清新馬尾＋微笑電眼照曝　網暴動：林志玲、郭雪芙不用混了

曾接觸貝里斯總理　賴清德採檢出爐

市推薦過年走春好去處　10家休閒農場開放時間一覽

歡樂無法黨遭廢黨　不角逐2022、2024

美國大戰略覺醒　黃介正：拜登對中國態度更嚴厲

趙少康批黃郁婷：傷害台灣人情感

新北60多歲男解隔前確診　接觸史多在高雄「轉列高雄個案」

北市4日重啟疫苗預約平台「只有BNT」　高端開放6000劑隨到隨打

更多熱門

相關新聞

新北休閒農遊體驗生活樂趣

新北休閒農遊體驗生活樂趣

年節期間迫不及待帶著親朋好友走春嗎？新北市內有多家合法經營的休閒農場及特色景點，非常適合闔家大小旅遊休憩。新北市農業局特別介紹三芝、三峽、金山及淡水的休閒農場及特色農莊，歡迎民眾把握春節連假，到農場欣賞自然生態環境及體驗農家生活樂趣。

大樂透1.8億　台彩公布春節最常開頭獎時間

大樂透1.8億　台彩公布春節最常開頭獎時間

女房東除夕突到訪！她一聽差點被暖哭

女房東除夕突到訪！她一聽差點被暖哭

初四撞立春！　15禁忌勿踩

初四撞立春！　15禁忌勿踩

月給27K孝親！爸媽過年狂暗示紅包

月給27K孝親！爸媽過年狂暗示紅包

關鍵字：

台北北市走春過年踏青休閒農場

讀者迴響

熱門新聞

快訊／六福莊長頸鹿「布丁妹」搶救30分鐘亡　工作人員淚崩

莫德納超夯！醫：我會選BNT　曝快打第3劑原因

初四撞立春！　15禁忌勿踩

「醫界王陽明」恢單2年爆求婚成功！　新歡身份曝光

李芷婷參賽《全明星》爆哭掉髮　遭洗版「退賽」霸氣回應了！

妻：女鬼跟你睡　人夫崩潰求離婚

韓網超準「手機幾%充電」心理測驗

爸每月給1.8萬！男吐絕望心聲

女房東除夕突到訪！她一聽差點被暖哭

蕭敬騰登春晚被罵「只有這天王沒事」！

嬪妃「愛用4大宮廷春藥」榨乾皇帝！吃完1晚能戰10女

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

男友襯衫接客！檳榔西施「清純戀愛臉」20秒片讓網瘋了

泫雅無名指被套牢！　曖昧甜喊「當然是Yes」

女小豬《全明星》被爆沾3男！

更多

最夯影音

更多
累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？
「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面