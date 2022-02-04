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韓裔街友網咖無辜遭毆！他持刀刺死中國屁孩　「正當防衛」無罪獲釋

▲▼金柱英被中國青年圍毆到眼角都是瘀傷。（圖／翻攝自韓網）

▲金柱英被中國青年圍毆到眼角都是瘀傷。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國一名當時51歲的韓裔男性金柱英（김주영，音譯），他曾因失業流落街頭，不過習慣接觸網路的他只要一有空閒，就會前往紐約一間網咖，上網搜尋有無地方在應徵臨時工，豈料卻遭4名中國人嗆聲、討座位，他在被多人圍毆的情況下失手持刀殺害一名19歲的男子，最後在法庭上被依正當防衛無罪釋放，至今再度成為網友們的討論焦點。

根據美國當地媒體《哥譚派》（Gothamist）報導，金柱英於2017年4月26日在紐約皇后區法拉盛一間網咖K&D，他原本在觀賞電影後，很安靜地關閉電腦、坐在座位上休息，豈料不久後1名中國年輕人進到網咖，卻找不到座位玩「英雄聯盟」，於是要求金柱英離開，金柱英不肯輕易交出座位，雙方開始爆發口角衝突。

一名網咖員工Paul Then透露，該名中國年輕人離開網咖後不久，帶來其他3名年輕人，想要靠群眾的勢力威逼勢單力薄的金柱英交出座位，他們4個人圍繞金柱英，把金柱英的臉部與雙眼，打得渾身是瘀傷；為了求生存，金柱英只好從口袋中拿出刀器，當場刺向一名19歲男子范楊普（Yangpu Fan，音譯）的胸口，不過詭異的是鮮血並沒有立刻噴出，因此才沒有人注意到發生狀況。

3名中國人帶著被刺傷的19歲男子前往醫院，直到半小時後警方才抵達網咖，並緊急逮捕金柱英。受傷的男子送醫後仍宣告不治。

▲▼紐約皇后區法拉盛網咖K&D。（圖／翻攝自Google Map）

▲紐約皇后區法拉盛網咖K&D。（圖／翻攝自Google Map）

2017年5月11日，紐約皇后區刑事法院（Queens County Criminal Courts）召開審判，金柱英的辯護律師表示，「他先遭到對方圍毆，不得不進行正當防衛，中國學生的力氣很大，一群人把被告圍起來，不讓他逃走，因此他才做出如此選擇。」

最後，美國大陪審團在看過監視器影像後，決定讓金柱英無罪釋放。據悉，最後金柱英依舊回到事發網咖、繼續開電腦找工作。報導指出，當時他剛好失去工作、成為街友露宿街頭數個月，且身份還遭盜用，導致他難以求職，如今在網咖又發生殺人事件，根本是雪上加霜。

金柱英當時接受採訪時透露，其實他在南韓出生，然而3歲時便遭母親拋棄、2年後父親失蹤，導致他必須過上顛沛流離的生活。目前尚無消息得知，金柱英在被無罪釋放後的去向。

事發將近5年，如今該案件於2022年1月再度在韓網上掀起話題。南韓知名論壇Bobaedream就有網友重新分享該則新聞，獲得近3000個讚、284則留言，對此網友紛紛留言叫好，「這才是該有的判決結果」、「沒殺死更多中國人，是一生中的遺憾」、「在韓國可能會被判處有期徒刑6年」、「我國應該針對『正當防衛』制定相關法規」、「美國的是好法官、在南韓則是恐龍法官。」

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