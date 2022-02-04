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彰化危樓黃金帝國啟動都更　房仲「超大廢墟成金雞母」

▲員林市黃金帝國將啟動都更計畫。（圖／記者唐詠絮攝）

▲員林市黃金帝國將啟動都更計畫。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市的地標「黃金帝國」大樓曾是彰化縣唯一百貨公司，但歷經921強震後受損至今已成超大廢墟，去年彰化縣政府取得黃金帝國119名產權人同意都更計畫，讓危樓有脫胎換骨機會。在地人認為，此舉不僅能活絡火車站前商機，同時也能一併解決複雜的產權，讓在地人非常雀躍，喜迎重生後的黃金帝國風光。

黃金帝國為地下4層、地上14層建築，所有權人287人，20多年前曾是當地人的驕傲，前有中正路後有博愛街，車水馬龍，被形容是彰化縣雙子星百貨商場，與彰化市的喬友大樓並稱為「北喬南帝」極盡繁華。

但好景不長，因店鋪轉租頂讓、產權、或被銀行查封拍賣等問題，大樓變成龍蛇雜處的是非地，再加上921強震影響，大樓出現小規模傾斜，經補強後僅剩下地下室開放為停車場，地上建築逐漸荒廢至今，博愛街的發展也被侷限，由於區分所有權人複雜，彰化縣府也曾主動聯繫，但至今仍無法解決。

▲員林市黃金帝國將啟動都更計畫。（圖／記者唐詠絮攝）

但2021年喬友大樓一把大火燒出彰化縣內的危樓問題，在啟動喬友大樓都更後，縣府加緊腳步取得黃金帝國119名產權人同意都更計畫，並劃定黃金帝國及其東側既有宿舍群為都市更新地區，並辦理公開展覽。

房仲業者認為，黃金帝國是員林市的蛋黃區，再啟動都更後，不僅帶動周遭的地產行情，同時也可帶動商圈人潮回流，並牽動住戶的購買意願，預期將成為一隻金雞母，未來發展不容小覷。

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