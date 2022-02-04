　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「腐爛斷腳穿鞋」撈上岸！竟是雨林失蹤女大生　相機悚留90張詭照

▲▼ 荷蘭女大生克里絲（Kris Kremers）及莉桑（Lisanne Froon）在巴拿馬雨林裡失蹤，生前拍下奇怪照片。（圖／翻攝推特@MyFavMurder、@theunsolvable_）

▲女大生克里絲（左圖紅衣者）及莉桑（左圖藍衣者）在巴拿馬雨林失蹤，生前拍下奇怪照片（右）。（圖／翻攝推特@MyFavMurder、@theunsolvable_）

記者吳美依／綜合報導

巴拿馬曾發生一起震驚全球的懸案，荷蘭女大生克里絲（Kris Kremers）及莉桑（Lisanne Froon）結伴前往打工度假時，進入雨林小徑探險卻一去不回，2個月後，屍塊才被打撈上岸，其中包括一隻腐爛卻仍穿著鞋子的斷腳。她們生前用數位相機拍下90張詭異照片，疑似擺出求救信號，記錄後腦勺傷勢，還有數十張模糊或全黑的影像。

2014年4月1日，克里絲與莉桑前往民宿附近的「鋼琴家小道」（El Pianista）探險，此景點觀光客不少，還能夠當日來回，看起來非常安全，未料2人竟然失蹤，即使警方發動大規模搜索，卻仍苦無線索。

同年6月，一名當地婦女在田裡撿到藍色背包，發現裡面有手機、胸罩、水壺、太陽眼鏡、83美元現金，以及莉桑的護照及數位相機，趕緊交給當局。警方沿著發現地點往上游尋找，陸續找到克里絲及莉桑的腿骨、骨盆碎片及衣物等等。

▲▼ 荷蘭女大生克里絲（Kris Kremers）及莉桑（Lisanne Froon）在巴拿馬雨林裡失蹤，生前拍下奇怪照片。（圖／翻攝推特@MyFavMurder、@theunsolvable_）

▲▼ 荷蘭女大生克里絲（Kris Kremers）及莉桑（Lisanne Froon）在巴拿馬雨林裡失蹤，生前拍下奇怪照片。（圖／翻攝推特@MyFavMurder、@theunsolvable_）

▲2人用數位相機狂拍90張詭異照片，被認為可能是要檢查傷勢，或者透過閃光燈照明。（圖／翻攝推特@MyFavMurder、@theunsolvable_）

2人的手機紀錄顯示，她們持續搜尋訊號，嘗試撥打緊急電話，直至電力耗盡。警方分析相機照片後指出，女孩們4月1日沿途拍攝多張風景照，看起來非常開心，4月8日卻突然狂拍90張照片，許多張畫面幾乎全黑，研判可能是聽到雨林深處的風吹草動，試圖透過閃光燈照明或求救。

同年11月，巴拿馬檢方以「墜落意外」為由結案，但許多網友不相信這個結論，強烈懷疑克里絲及莉桑遭到謀殺，他們舉出的疑點包括藍色背包異常乾淨，裡頭的證物奇蹟似地完整，屍塊腐化成不一，目擊者證詞與照片拍攝時間不符等等。

445元到新竹煙波飯店爽吃自助式下午茶

ET快訊
嬪妃「愛用4大宮廷春藥」榨乾皇帝！他吃完1晚能戰10女　恐怖
只有BNT！　北市今早9時重啟疫苗預約
黃郁婷曾獻金牌挺蔡英文選總統　網熱議：10年轉變這麼大？
《中國有嘻哈》女歌手驚傳逝世！最後發文曝　網慟：後悔沒早點認

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

愛女肺結核病逝！爸媽「伴屍2個月」堅信她會復活　鄰居全嚇壞

「腐爛斷腳穿鞋」撈上岸！竟是雨林失蹤女大生　相機悚留90張詭照

60秒釀6300死傷！奧姆教「沙林毒氣」背後的殺人工廠內幕

美國防部：俄羅斯擬偽造攻擊影片　成入侵烏克蘭藉口

30年前發生血案「凶手仍未伏法」　豪華凶宅競標！近3億高價成交

密封桶裝水詭現活鬥魚！泰工廠被勒令停業　網見圖笑翻：水質太好

貝佐斯遊艇太大過不去！荷蘭幫拆百年大橋挨轟　市長：他會付錢

她堅持和繼子說結婚誓言！　「不再錯過你的第一次」全場感動淚崩

快訊／秘魯北部發生規模6.5強震

房客夢遊半夜下棋！　睡夢中和人持槍決鬥

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

女子闖紅燈對向警察亮燈追　騎士見「現世報」笑喊：水啦！

技術考驗！騎經嘉義義仁吊橋　高空會車超驚悚...踩空秒GG

「穿中國隊隊服」黃郁婷道歉　體育署：不會取消資格

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

愛女肺結核病逝！爸媽「伴屍2個月」堅信她會復活　鄰居全嚇壞

「腐爛斷腳穿鞋」撈上岸！竟是雨林失蹤女大生　相機悚留90張詭照

60秒釀6300死傷！奧姆教「沙林毒氣」背後的殺人工廠內幕

美國防部：俄羅斯擬偽造攻擊影片　成入侵烏克蘭藉口

30年前發生血案「凶手仍未伏法」　豪華凶宅競標！近3億高價成交

密封桶裝水詭現活鬥魚！泰工廠被勒令停業　網見圖笑翻：水質太好

貝佐斯遊艇太大過不去！荷蘭幫拆百年大橋挨轟　市長：他會付錢

她堅持和繼子說結婚誓言！　「不再錯過你的第一次」全場感動淚崩

快訊／秘魯北部發生規模6.5強震

房客夢遊半夜下棋！　睡夢中和人持槍決鬥

淡水信義沿線房價「天上人間」　最貴VS.最便宜價差5倍

影／沿著高捷買房！最便宜站均價12萬　房仲曝：有上漲空間

本土劇娜美神經太大條　張家瑋打戲忘穿安全褲「一抬腿看光光」

提神產品要空腹吃！一圖秒懂「保健品服用時段」　3特性是重點

愛女肺結核病逝！爸媽「伴屍2個月」堅信她會復活　鄰居全嚇壞

柯震東濺血急診！　勸架遭反咬「差點絕子絕孫」受傷原因曝

喜美、神A入選5大耐操車款！「160萬公里Toyota皮卡」成榜外最強

Meta市值蒸發逾2000億美元！創美企業單日紀錄　道瓊重挫518點

「腐爛斷腳穿鞋」撈上岸！竟是雨林失蹤女大生　相機悚留90張詭照

過年走春去！台灣生態教父建議「發財、平安」兩路線

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

國際熱門新聞

IS首腦命喪突擊　美戰機激戰3小時

他用開瓶器自慰「整根卡住」拔不出

快訊／拜登：美軍擊斃「伊斯蘭國首腦」

抗癌網紅30歲病逝！男友「含淚追憶」過聖誕

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

醫師認證　女人最愛陰莖大小曝光

她堅持和繼子說結婚誓言　全場感動淚崩

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

貝佐斯遊艇太大！荷蘭幫拆百年大橋

《金融時報》：台灣瞄準外交新藍海

房客夢遊！　睡夢中和人持槍決鬥

女歌手消失演藝圈多年　超慘近況曝光

紐時：美若制裁俄　普丁將求助中國

更多熱門

相關新聞

紐時：美若制裁俄　普丁將求助中國

紐時：美若制裁俄　普丁將求助中國

中國領導層認為，西方和俄羅斯在烏克蘭問題上對決，是對美國影響力和決心的考驗，可能使美方因將中國視為21世紀突出的戰略對手而日益支持台灣等針對性作法減弱。

IS首腦命喪突擊　美戰機激戰3小時

IS首腦命喪突擊　美戰機激戰3小時

快訊／拜登：美軍擊斃「伊斯蘭國首腦」

快訊／拜登：美軍擊斃「伊斯蘭國首腦」

才剛簽唱片合約！美男歌手被掃射亡

才剛簽唱片合約！美男歌手被掃射亡

阿公帶乖孫「磁鐵釣魚」　意外吸起不明物嚇瘋

阿公帶乖孫「磁鐵釣魚」　意外吸起不明物嚇瘋

關鍵字：

北美要聞巴拿馬熱帶雨林失蹤懸案

讀者迴響

熱門新聞

初四撞立春！　15禁忌勿踩

快訊／六福莊長頸鹿「布丁妹」搶救30分鐘亡　工作人員淚崩

莫德納超夯！醫：我會選BNT　曝快打第3劑原因

快訊／國3「1大車、1小車」追撞　成立緊急應變小組

「醫界王陽明」恢單2年爆求婚成功！　新歡身份曝光

妻：女鬼跟你睡　人夫崩潰求離婚

女房東除夕突到訪！她一聽差點被暖哭

李芷婷參賽《全明星》爆哭掉髮　遭洗版「退賽」霸氣回應了！

韓網超準「手機幾%充電」心理測驗

爸每月給1.8萬！男吐絕望心聲

嬪妃「愛用4大宮廷春藥」榨乾皇帝！吃完1晚能戰10女

蕭敬騰登春晚被罵「只有這天王沒事」！

IS首腦命喪突擊　美戰機激戰3小時

最貴5款刮刮樂大揭密！　「真正賺錢機率」最高僅19%

車停「死巷中間」就回南部　愛療癒下場曝光

更多

最夯影音

更多
累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？
「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面