「腐爛斷腳穿鞋」撈上岸！竟是雨林失蹤女大生　相機悚留90張詭照

▲女大生克里絲（左圖紅衣者）及莉桑（左圖藍衣者）在巴拿馬雨林失蹤，生前拍下奇怪照片（右）。（圖／翻攝推特@MyFavMurder、@theunsolvable_）

記者吳美依／綜合報導

巴拿馬曾發生一起震驚全球的懸案，荷蘭女大生克里絲（Kris Kremers）及莉桑（Lisanne Froon）結伴前往打工度假時，進入雨林小徑探險卻一去不回，2個月後，屍塊才被打撈上岸，其中包括一隻腐爛卻仍穿著鞋子的斷腳。她們生前用數位相機拍下90張詭異照片，疑似擺出求救信號，記錄後腦勺傷勢，還有數十張模糊或全黑的影像。

2014年4月1日，克里絲與莉桑前往民宿附近的「鋼琴家小道」（El Pianista）探險，此景點觀光客不少，還能夠當日來回，看起來非常安全，未料2人竟然失蹤，即使警方發動大規模搜索，卻仍苦無線索。

同年6月，一名當地婦女在田裡撿到藍色背包，發現裡面有手機、胸罩、水壺、太陽眼鏡、83美元現金，以及莉桑的護照及數位相機，趕緊交給當局。警方沿著發現地點往上游尋找，陸續找到克里絲及莉桑的腿骨、骨盆碎片及衣物等等。

▲2人用數位相機狂拍90張詭異照片，被認為可能是要檢查傷勢，或者透過閃光燈照明。（圖／翻攝推特@MyFavMurder、@theunsolvable_）

2人的手機紀錄顯示，她們持續搜尋訊號，嘗試撥打緊急電話，直至電力耗盡。警方分析相機照片後指出，女孩們4月1日沿途拍攝多張風景照，看起來非常開心，4月8日卻突然狂拍90張照片，許多張畫面幾乎全黑，研判可能是聽到雨林深處的風吹草動，試圖透過閃光燈照明或求救。

同年11月，巴拿馬檢方以「墜落意外」為由結案，但許多網友不相信這個結論，強烈懷疑克里絲及莉桑遭到謀殺，他們舉出的疑點包括藍色背包異常乾淨，裡頭的證物奇蹟似地完整，屍塊腐化成不一，目擊者證詞與照片拍攝時間不符等等。