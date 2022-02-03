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快訊／桃園確診者25處足跡曝光！運動公園、桃園客運、Costco

▲▼0203鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、楊淑媛／桃園報導

桃園市疫情延燒，今新增7例確診個案。新聞處長詹賀舜表示，今（3）日公布桃園個案18975、18977、19024、19026、19027、19029、19042、19051、19054、19074、19075，自1月21日至31日期間之公共場所足跡，共25處，提醒民眾若有足跡重疊請進行自我健康監測。

桃園市府公布的確診足跡包括1月21日、23日、26日、30日、31日曾至網路E世界網咖埔頂店；1月23日上午曾至內壢成功市場、下午曾至POYA寶雅八德興豐店；1月24日至28日期間上午搭乘5098桃園客運自中壢後站往崎頂站、下午搭乘5098桃園客運自崎頂站往中壢後站；1月25日上午曾至三民運動公園、晚間曾至美華肉鬆肉脯專賣店、陽明運動公園；1月26日至29日期間上午曾至好朋友早餐店；1月26日晚間曾至墊腳石中壢生活館；1月27日晚間曾至佳樂蛋糕中壢門市、萊爾富大溪高介門市；1月28日下午曾至兆鑫食品五金百貨草漯門市、晚間曾至Costco桃園中壢店自助加油站。

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1月29日上午曾至南門市場；1月29日及30日下午曾至大溪崎頂黃昏市場；1月29日晚間曾至7-11興圓門市、下午曾至安欣大藥局；1月30日上午曾搭乘高鐵806車次自左營站往桃園站；1月30日曾至Costco桃園中壢店、愛買楊梅店、下午曾至阿潭ㄟ店專業生鮮市場、晚間曾至全聯楊梅中山門市；1月31日上午曾至利來福生鮮超市上湖店、下午曾至十一份活魚餐廳。

詹處長提到，上述公共場所已完成環境清消。提醒市民朋友如曾出入上述場所，請於足跡重疊次日起14天內，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至指定院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。

▼桃園市府公布確診者足跡，共有25處。（圖／桃園市府提供）

▲▼0203桃園確診足跡。（圖／桃園市府提供）

▲▼0203桃園確診足跡。（圖／桃園市府提供）

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