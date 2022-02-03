杭州10嬰兒集體染疫　全都曾到「母嬰生活館」洗澡、玩耍

▲確診的嬰兒都去過「咕甜全球母嬰生活館」。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

浙江杭州本波疫情已累計超過百例確診，官方近日再通報一起母嬰生活館內的嬰兒集體染疫事件，目前已有10名嬰幼兒確診，其中有4名嬰兒都不滿周歲，年齡最小的甚至只有5個月大。

杭州市衛生健康委副主任應旭旻2日在記者會上表示，截至當日上午9時，杭州疫情共有10名嬰幼兒確診，均曾在富陽區「咕甜全球母嬰生活館」內洗澡、玩耍，由於環境密閉、停留時間長導致感染，「上述病例大多數有不同程度咳嗽、咳痰，杭州市衛健委已組織知名兒童專家組，制定個性化方案，目前病情穩定。」

「咕甜全球進口母嬰生活館」位處杭州市富陽區永興路，於2020年開業，據《橙柿互動》報導，一位正在接受隔離的母親表示，該店平時生意很忙，一般需要排隊等候，可以帶孩子洗澡、游泳，此次因孩子感冒，1月25日帶孩子前去泡藥浴，雖然避開了確診病例前往的時間，但26日帶孩子去泡第二次藥浴，於1月28日接到集中隔離通知。

「咕甜全球進口母嬰生活館」於1月29日被劃為高風險地區，杭州市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室於1月31日發布通告宣布，從1月31日16時30分起，對富陽區行政區域範圍內的高速公路、國省道、縣鄉村道、軌道交通、水路等實施交通管制，人員、車輛實行只進不出，終止時間另行通告。