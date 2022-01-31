女嬰住院9天高燒不退！外婆拿戒指幫刮痧…害她臉部潰爛

▲外婆替女嬰刮痧，結果導致女嬰臉部潰爛。（圖／翻攝《政法頻道》）



記者柯振中／綜合報導

刮痧在亞洲是常常出現的療法，透過工具在患者身上重複刮動，藉此舒緩症狀。不過，湖南長沙一名10個月大的女嬰住院後返家，出現了咳嗽、發燒的症狀，外婆突發奇想，對女嬰刮痧，竟導致女嬰臉部潰爛。

綜合陸媒報導，這名女嬰在醫院住院9天，返家後反覆出現咳嗽、發燒的症狀，吃了藥也沒有好轉，讓外婆相當心急。外婆突然想到，可能是女嬰體內有「寒氣」，於是使用銀戒指、蛋白，替女嬰的額頭刮痧，藉此「驅除寒氣」，沒想到竟導致女嬰額頭出現紅疹，進而發生破皮、流膿的症狀，臉部因此潰爛。

女嬰被送到醫院裡救治，醫師表示，若皮膚破損後護理不得當，可能會引起局部化膿、出血的症狀，最嚴重還可能引發敗血症。

▼女嬰出院後仍發燒、咳嗽，外婆拿銀戒指幫忙刮痧，沒想到幫倒忙。（圖／翻攝《政法頻道》）



據了解，刮痧是使用湯匙、銅錢、硬幣或刮痧板等邊緣光滑的工具，配上按摩油或保濕霜，在病人身上重複刮動的療法，有些人刮完後會感到輕鬆、症狀消失。

不過，也有醫師提醒，刮痧對皮膚會有一定的損傷，因此每次療程之間需要隔一段時間，且不是每個人都適合這種療法，若過程中身體不適，應該即時就醫。