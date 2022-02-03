區塊鍊隱密性難追查　跨國博弈詐騙洗錢虛擬幣成新寵　

記者張君豪／台北報導

隨著網路科技日新月異，台灣包含線上博弈、跨境洗錢、詐騙等諸多涉及龐大金流的犯罪行為，近年除了使用常見地下匯兌、第三方支付等方式洗錢規避檢警查緝外，刑事局統計偵破該類案件內容，赫然發現去年犯罪集團使用虛擬貨幣作為隱匿犯罪所得、洗錢、甚至直接成為犯罪贓款的最終標的，增加檢警追查贓款金流難度。

▲警政署資訊室主任林建隆說明虛擬貨幣在網路犯罪扮演角色。（圖／記者張君豪攝）

▲虛擬貨幣儼然成為網路犯罪者、洗錢、詐騙集團最愛的贓款通路。（圖／免費圖庫pexels）

曾任刑事局科技犯罪防制中心主任、科技研發科長、現任警政署資訊室主任的林建隆對此趨勢說明：虛擬貨幣（virtual currency）台灣定義成虛擬通貨，台灣官方不認為虛擬貨幣是流通貨幣，但因虛擬貨幣方便交易、方便取得，也有現金貨幣的等值功能，加上可以透過幣商、交易所、場外交易取得，也因此成為金融商業、洗錢詐欺罪犯常選擇的隱匿金流管道。

▲刑事局偵二大隊曾破獲一虛擬貨幣洗錢集團，發現歹徒以使用虛擬貨幣冷錢包隱匿贓款。（圖／記者張君豪翻攝）

林建隆說，傳統金流都是透過實際中心性金融交易，不論是國內或者跨國金流，都必須經過金融機構；相反而言虛擬貨幣最重要的特色就是區塊鍊、透過演算法去中心化匿名特性、使得金流難以追查，雖然虛擬貨幣交易過程是全開放的、但記錄只看得到貨幣從帳戶錢包轉到另個帳戶，但因去中心化的特性，目前實務上很難得知帳號主人是誰。

有尤甚者，台警發現部分歹徒利用虛擬貨幣洗錢，甚至透過場外交易轉手，讓檢警難以從幣商交易所發現端倪，甚至雙方約定使用人頭帳號或者冷錢包，層層轉手加上區塊鍊隱密特性，幾乎沒有交易紀錄，也造成警方追查金流上的困擾。台警去年偵辦部分詐騙水房、線上博弈案件、犯罪集團非法金流，吸金金額龐大，但歹徒已知透過虛擬貨幣隱匿贓款，刑事局研判未來虛擬貨幣在犯罪行為隱匿贓款、洗錢的占比會越來越高。

刑事局從2019年開啟對虛擬貨幣研究專案，目前警方與台灣合法虛擬貨幣交易所都有合作關係，但犯罪集團若從境外交易所，人頭帳號、冷錢包、場外交易等方式規避查緝，從犯罪調查實務上來說，可能須透過跨國司法機關合作，甚至請他國提供交易資料，台警正積極透過網路犯罪跨境合作，才有可能突破現行調查侷限。

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