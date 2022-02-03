　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

區塊鍊隱密性難追查　跨國博弈詐騙洗錢虛擬幣成新寵　

記者張君豪／台北報導

隨著網路科技日新月異，台灣包含線上博弈、跨境洗錢、詐騙等諸多涉及龐大金流的犯罪行為，近年除了使用常見地下匯兌、第三方支付等方式洗錢規避檢警查緝外，刑事局統計偵破該類案件內容，赫然發現去年犯罪集團使用虛擬貨幣作為隱匿犯罪所得、洗錢、甚至直接成為犯罪贓款的最終標的，增加檢警追查贓款金流難度。

▲警政署資訊室主任林建隆說明虛擬貨幣在網路犯罪扮演腳色。（圖／記者張君豪攝）

▲警政署資訊室主任林建隆說明虛擬貨幣在網路犯罪扮演角色。（圖／記者張君豪攝）

▲▼比特幣,筆電,虛擬貨幣,加密貨幣,挖礦。（圖／免費圖庫pexels）

▲虛擬貨幣儼然成為網路犯罪者、洗錢、詐騙集團最愛的贓款通路。（圖／免費圖庫pexels）

曾任刑事局科技犯罪防制中心主任、科技研發科長、現任警政署資訊室主任的林建隆對此趨勢說明：虛擬貨幣（virtual currency）台灣定義成虛擬通貨，台灣官方不認為虛擬貨幣是流通貨幣，但因虛擬貨幣方便交易、方便取得，也有現金貨幣的等值功能，加上可以透過幣商、交易所、場外交易取得，也因此成為金融商業、洗錢詐欺罪犯常選擇的隱匿金流管道。

▲刑事局偵二大隊破獲一虛擬貨幣洗錢集團，逮捕翁姓主嫌及成員共16人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵二大隊曾破獲一虛擬貨幣洗錢集團，發現歹徒以使用虛擬貨幣冷錢包隱匿贓款。（圖／記者張君豪翻攝）

林建隆說，傳統金流都是透過實際中心性金融交易，不論是國內或者跨國金流，都必須經過金融機構；相反而言虛擬貨幣最重要的特色就是區塊鍊、透過演算法去中心化匿名特性、使得金流難以追查，雖然虛擬貨幣交易過程是全開放的、但記錄只看得到貨幣從帳戶錢包轉到另個帳戶，但因去中心化的特性，目前實務上很難得知帳號主人是誰。

有尤甚者，台警發現部分歹徒利用虛擬貨幣洗錢，甚至透過場外交易轉手，讓檢警難以從幣商交易所發現端倪，甚至雙方約定使用人頭帳號或者冷錢包，層層轉手加上區塊鍊隱密特性，幾乎沒有交易紀錄，也造成警方追查金流上的困擾。台警去年偵辦部分詐騙水房、線上博弈案件、犯罪集團非法金流，吸金金額龐大，但歹徒已知透過虛擬貨幣隱匿贓款，刑事局研判未來虛擬貨幣在犯罪行為隱匿贓款、洗錢的占比會越來越高。

刑事局從2019年開啟對虛擬貨幣研究專案，目前警方與台灣合法虛擬貨幣交易所都有合作關係，但犯罪集團若從境外交易所，人頭帳號、冷錢包、場外交易等方式規避查緝，從犯罪調查實務上來說，可能須透過跨國司法機關合作，甚至請他國提供交易資料，台警正積極透過網路犯罪跨境合作，才有可能突破現行調查侷限。

【其他新聞】

獨 ／揭密孕婦禾馨煉金術：多重投保+非自願剖腹　保險公司成冤大頭

獨／禾馨剖腹產天價詐保單據曝　生雙胞胎爽住奢豪房還賺129萬

►涉助產婦詐保3000萬　禾馨5醫疑開「胎位不正」證明書遭約談

快訊／禾馨集團涉詐保數百萬 檢警搜索5診所約談營運長

 

►冬夜必備暖烘烘的「法蘭絨被」大打折！

ET快訊
本土劇女星允許男友劈腿「3人行」！　長達2年嘆：真的很傻
外送員接單驚見「給我的彥彥老公」　人妻嬌留求歡密碼：快暴躁了
莫德納超夯！醫：我會選BNT　「偷偷講」快打第3劑原因
女小豬《全明星》被爆沾3男！曖昧王子、江宏傑　又私約鮮肉男星
青梅竹馬「刮刮樂」中100萬　男方當場下跪求婚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

區塊鍊隱密性難追查　跨國博弈詐騙洗錢虛擬幣成新寵　

重案回顧／虎豹潭6死意外！特搜人員回憶哽咽：我們也有小孩

把女友當提款機！35歲軟爛男「作法」不准分手！她見床底符咒傻眼

五星飯店總經理「酗酒狂看色情照」　還出鹹豬手！正妹妻崩潰離婚

法律系畢業！173cm長腿妹夜店跳鋼管...曾「頭部著地」超糗

夫找小三喊要3人行 　正宮「一直忍耐」結局曝光

直播主煉金術曝光　網友揭小編替女神回文「月入10萬」

吃定他沒出櫃！前男友持裸照威脅「這張你媽會喜歡嗎」　下場曝

警教官邀出遊「悼念未出世孩子」　前任遭辱畜牲怒控性侵吞敗

法院員工「離職當無照律師」接案爽賺！當庭被法官洗臉糗炸

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

2億頭獎「一注獨得」在苗栗　超旺投注站財神光顧15次！

曾賺600萬！大起大落金銀紙人生　8旬師堅持手工：做到沒能力為止

超派惡霸犬犬聚遇公狗狂追！　 爸氣炸台語訓：累犯再也不出去

10外孫排隊領紅包！阿公「彷彿看到債主」全程結屎面發錢

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

高雄＋8！一家3口到高雄過年 他母親也確診「新增足跡曝」

iPhone實聯制「神級工具」！　免開相機單手背面輕敲完成

酒後騎電動單車「初四了」　新罰則上路！警半小時逮3人

區塊鍊隱密性難追查　跨國博弈詐騙洗錢虛擬幣成新寵　

重案回顧／虎豹潭6死意外！特搜人員回憶哽咽：我們也有小孩

把女友當提款機！35歲軟爛男「作法」不准分手！她見床底符咒傻眼

五星飯店總經理「酗酒狂看色情照」　還出鹹豬手！正妹妻崩潰離婚

法律系畢業！173cm長腿妹夜店跳鋼管...曾「頭部著地」超糗

夫找小三喊要3人行 　正宮「一直忍耐」結局曝光

直播主煉金術曝光　網友揭小編替女神回文「月入10萬」

吃定他沒出櫃！前男友持裸照威脅「這張你媽會喜歡嗎」　下場曝

警教官邀出遊「悼念未出世孩子」　前任遭辱畜牲怒控性侵吞敗

法院員工「離職當無照律師」接案爽賺！當庭被法官洗臉糗炸

湖人瞄準籃網36歲全明星前鋒　僅存籌碼霍頓-塔克交易價值低

過年在家爽買網購！神卡一次看　最高回饋衝到23%

新北最貴待售宅是它　「富人聚落」開價1.58億！專家不看好

允許男友劈腿「3人行」長達2年　女星葉華為愛卡慘死：真的很傻

威力彩今晚頭獎上看8億　大樂透百萬紅包224組待送出！

倒數1天！華郵：部分選手將「拒出席冬奧開幕式」杯葛北京

特斯拉上海工廠智能化　45秒鐘產一輛Model 3

德國禁「今日俄羅斯」德語台　俄政府誓言報復！

程序超麻煩！他問「怎樣會讓你檢舉三寶」？網狂喊「1種車必檢舉」

初三國道9地雷路段出爐！國5車多「這路段」恐塞到明凌晨3時

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

社會熱門新聞

人夫逼妻子跟好友上床！她淚崩卻無法離婚

正妹行員棄鐵飯碗　轉戰汽車業務收入曝

高雄警除夕夜High過頭！扮舞獅、灑錢塞褲襠

警教官「悼念未出世孩子」　惹性侵結果曝

台中23歲情侶車禍亡　朋友跟車目睹嚇傻

夫找小三喊要3人行 　正宮「一直忍耐」結局曝光

看A片驚見12部老婆作品！人夫心碎　她崩潰說出真相

法院員工離職當無照律師　當庭被法官洗臉糗炸

法律系畢業！173cm長腿妹夜店跳鋼管　

直播主煉金術曝光　網友揭小編回文「月入10萬」

直擊400坪全台最大礦場　800台礦機日夜開採

五星飯店總經理酗酒看色照！　正妹妻崩潰離婚

高雄球棒隊又來了！不爽上酒店被少爺冷落　他初二偷襲　

台中23歲情侶「初一撞車」亡！草叢一片血

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

初三大凶之日！　6項禁忌一次看

中華隊冬奧滑冰選手　疑穿中國隊隊服錄影

LINE「3方法」挖出舊帳　這招最狠一按露餡

iPhone實聯制「神級工具」！相機都不用開秒完成

人夫逼妻子跟好友上床！她淚崩卻無法離婚

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

4生肖4星座「明天3大時段」快買8億威力彩！

女小豬《全明星》被爆沾3男！

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

穿中國隊隊服惹議！黃郁婷：運動歸運動

白癡公主一家5姊妹拜年！網驚豔暴動了：都大眼美女

小學生除夕燒一桌菜　媽朋友圈都炸了

床戰「尷尬3狀況」！

今初三溼全台！2縣市大雨　急凍10℃時間曝

公司匯10萬「沒進戶頭」急了！前行員揭真相

更多

最夯影音

更多
「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡
財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

2億頭獎「一注獨得」在苗栗　超旺投注站財神光顧15次！

2億頭獎「一注獨得」在苗栗　超旺投注站財神光顧15次！

曾賺600萬！大起大落金銀紙人生　8旬師堅持手工：做到沒能力為止

曾賺600萬！大起大落金銀紙人生　8旬師堅持手工：做到沒能力為止

超派惡霸犬犬聚遇公狗狂追！　 爸氣炸台語訓：累犯再也不出去

超派惡霸犬犬聚遇公狗狂追！　 爸氣炸台語訓：累犯再也不出去

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面