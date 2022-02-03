　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

法院員工「離職當無照律師」接案爽賺！當庭被法官洗臉糗炸

▲▼律師，上班族，白領。（圖／Pixabay）

▲楊男在北院總務科工作15年，離職後竟改當無照律師打訴訟。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

楊姓男子於台北地院總務科任職15年，離職後竟在無律師執照情況下，對外自稱為檢察官轉任律師，非法接下1起性侵案、2起毒品案訴訟，獲利約11萬元。一審台北地院依無律師證書，意圖營利而辦理訴訟事件罪、詐欺取財罪，將楊男判刑1年6月，另判6月刑期得易科罰金18萬元；案經上訴，二審高院駁回。

判決指出，楊男於2010年至2016年間於台北地院總務科任職，離職後，現為某公司負責人，然而，他明知自己無律師執照，仍對外宣稱自己是檢察官轉任的律師，開始對外接案打官司。2017年7月間，一名莊姓少年因涉犯性侵事件，其母親便找上楊男，雙方談好以3萬元打整場官司，而楊男在莊母匯款5000元後，先是出具刑事委任狀，並擔任輔佐人，協助莊姓少年出庭接受法官訊問，並撰寫刑事答辯狀。

一名張姓男子2018年2月26日與楊男約定好以4萬元報酬打毒品案官司，而楊男收下款項後，不但協助撰寫「刑事聲請選任非律師為辯護人狀」及「刑事呈報變更限制住居聲請狀」，並且陪同張男到警局偵訊，自稱是楊律師，最後還在筆錄辯護人欄簽下自己的名字。

同年9月楊男還替一名涉入毒品案的陳姓男子打官司，談好10萬元的價碼，並在對方匯款後，撰寫刑事辯護狀。直到審理期間，法官確認身分時，發現楊男根本無律師執照，不允許楊男為陳男辯護，陳男才驚覺遭騙，憤而提告，全案因此曝光。

楊男否認犯行，辯稱自己沒有圖利行為，警詢簽名是遭人偽造而成，根據規定非律師也能擔任訴訟代理人，而他曾於法律學分班修過刑事訴訟法學分，進行過代理訴訟，有刑事訟訴能力，再加上他打官司是為了幫助弱勢，期間未曾自稱是律師，並強調處理訴訟過程，一切都按照規定，符合《律師法》。

法官調查，楊男針對一名證人提出13個問題中，有高達8個問題顯然違反詰問規則，足認其刑事訴訟能力堪慮，而面對法官提問，「什麼少年調查事件可以依少年事件處理法判無罪」、「是否知道何謂先議權」等基本問題，楊男均以不知道、自己才疏學淺等語回答。

法官查出，楊男雖聲稱是幫助弱勢才會打官司，但卻對被害人亂開價，像是向法院聲請變更限制住居，花費2小時，收費2000元，撰寫聲請閱卷狀，花費1小時，收費1500元等情況，顯然是利用被害人不熟法律，趁機漫天開價，而非協助經濟弱勢者進行訴訟，明顯有營利意圖。

一審台北地院認為，楊男於北院任職多年，竟以其明顯不足的刑事訴訟知識，恣意處理販毒、性侵等刑事重罪訴訟，藉此詐財，顯然欠缺尊重他人財產權，更是蔑視律師專業能力，視當事人權益為兒戲，因此審酌後，依無律師證書，意圖營利而辦理訴訟事件罪、詐欺取財罪，將楊男判刑1年6月，另判6月刑期得易科罰金18萬元。案經上訴，二審高院駁回。

【更多新聞】

僅國小畢業！「無照牙醫」收3.4萬替人裝假牙　住家直接當診所

打臉文曝光！3度酒駕男2年前痛罵：喝酒坐車很難？今撞死慈母

她咬一口雞排蛋堡斷2顆牙…怒控：有骨頭！知名早餐店要賠10萬

►冬夜必備暖烘烘的「法蘭絨被」大打折！

ET快訊
中華隊滑冰選手參加冬奧　被發現穿「中國隊隊服」錄影
快訊／美國總統拜登正式批准「向東歐增派美軍」　五角大廈證實

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

法院員工「離職當無照律師」接案爽賺！當庭被法官洗臉糗炸

萬華巷弄美食！看燒鴨就流口水　老饕：隨便淋醬汁都超讚

超靚女車評開頻道實測「特斯拉」　自曝環島挑戰驚魂記

重案回顧／男開聯結車睡著！國道追撞4車　1女「身體被切2半」慘死

不滿鄰居佔地停車　他半夜拿磚頭砸擋風玻璃判拘30天

國1南向328.6公里大年初二發生追撞翻車事故　1人頭頸受傷送醫

尋人高手！台中警陳宏霖2年尋獲150名失蹤人口獲表揚

重案回顧／狠心父母「凌虐3歲幼子致死」！矇眼毆打還叫他狗

酒駕男無力繳罰金遭通緝　出門接小孩遭「鷹眼警」逮正著　

老公加入換妻俱樂部！逼老婆跟好友上床…她淚崩拒絕遭嗆：老古板

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

2億頭獎「一注獨得」在苗栗　超旺投注站財神光顧15次！

10外孫排隊領紅包！阿公「彷彿看到債主」全程結屎面發錢

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

高雄＋8！一家3口到高雄過年 他母親也確診「新增足跡曝」

iPhone實聯制「神級工具」！　免開相機單手背面輕敲完成

酒後騎電動單車「初四了」　新罰則上路！警半小時逮3人

曾賺600萬！大起大落金銀紙人生　8旬師堅持手工：做到沒能力為止

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

法院員工「離職當無照律師」接案爽賺！當庭被法官洗臉糗炸

萬華巷弄美食！看燒鴨就流口水　老饕：隨便淋醬汁都超讚

超靚女車評開頻道實測「特斯拉」　自曝環島挑戰驚魂記

重案回顧／男開聯結車睡著！國道追撞4車　1女「身體被切2半」慘死

不滿鄰居佔地停車　他半夜拿磚頭砸擋風玻璃判拘30天

國1南向328.6公里大年初二發生追撞翻車事故　1人頭頸受傷送醫

尋人高手！台中警陳宏霖2年尋獲150名失蹤人口獲表揚

重案回顧／狠心父母「凌虐3歲幼子致死」！矇眼毆打還叫他狗

酒駕男無力繳罰金遭通緝　出門接小孩遭「鷹眼警」逮正著　

老公加入換妻俱樂部！逼老婆跟好友上床…她淚崩拒絕遭嗆：老古板

不同公司仍團魂滿滿！　MAMAMOO年末爆笑相聚…Apink周邊全6人

女子帶前夫去現男友工作酒吧　前夫卻深深愛上「女裝男友」

球星被爆「痛毆18歲女友」！求歡遭拒怒打滿口血　恐怖畫面曝

5款「低熱量零食」大人小孩都喜歡！零卡果凍、鱈魚香絲吃了就停不下來

鼓勵合作廠商幫抓內部貪腐　比亞迪祭出4千多萬元獎金！

林鳳英嫁比利時10年遠距婚　不怕尪心癢偷吃：除非自己貪

車主座談會是啥？老司機曝「有車馬費」揭用意　笑推：很有趣

刷牙也會高潮！　揭密男女性興奮真正原因

民主黨的政治新星！李在明「競選總統」　他的政治之路

爸開車肩負重任不敢亂動　「一顆毛毛頭重壓」睡超熟：到了叫我

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

社會熱門新聞

人夫逼妻子跟好友上床！她淚崩卻無法離婚

高雄警除夕夜High過頭！扮舞獅、灑錢塞褲襠

台中23歲情侶車禍亡　朋友跟車目睹嚇傻

正妹行員棄鐵飯碗　轉戰汽車業務收入曝

直擊400坪全台最大礦場　800台礦機日夜開採

看A片驚見12部老婆作品！人夫心碎　她崩潰說出真相

台中23歲情侶「初一撞車」亡！草叢一片血

重案回顧／男開車睡著國道撞4車　1女身體斷兩截慘死

高空煙火「菊先銀」瞬爆　男子右臉炸裂身亡

快訊／北投保時捷直撞分隔島翻車　車頭嚴重變形

高雄球棒隊又來了！不爽上酒店被少爺冷落　他初二偷襲　

法院員工離職當無照律師　當庭被法官洗臉糗炸

知名網紅夫妻捲10億逃3年　通緝犯照超亮眼

不讓賓士插隊卻收罰單　苦主懷疑遭報復檢舉

更多熱門

相關新聞

印度網友遭控性侵女子　一二審均無罪

印度網友遭控性侵女子　一二審均無罪

女子小薇（化名）與印度籍男網友在網路上相約，小薇到印度男租屋處抽菸、聊天，並留下過夜。2人躺在床上後，小薇突然跳起，大呼「Stop」、「What are you doing」、「Please stop」對印度男提出性侵告訴。但因為她供詞前後反覆，一審台北地院、二審高院均不採信，判決印度男無罪。

董娘揪約會　他嗨喊老婆遭告討百萬

董娘揪約會　他嗨喊老婆遭告討百萬

彭文正怒告論文門女法官　求償200萬結果出爐

彭文正怒告論文門女法官　求償200萬結果出爐

棄2歲兒活活餓死　狠心母重判8年

棄2歲兒活活餓死　狠心母重判8年

冒用2台大生當榜單　補習班主任賠6萬

冒用2台大生當榜單　補習班主任賠6萬

關鍵字：

台北地院無照律師

讀者迴響

熱門新聞

中華隊冬奧滑冰選手　疑穿中國隊隊服錄影

初三大凶之日！　6項禁忌一次看

LINE「3方法」挖出舊帳　這招最狠一按露餡

iPhone實聯制「神級工具」！相機都不用開秒完成

4生肖4星座「明天3大時段」快買8億威力彩！

公司匯10萬「沒進戶頭」急了！前行員揭真相

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

人夫逼妻子跟好友上床！她淚崩卻無法離婚

台灣過年「越來越沒年味」？炎亞綸5字妙回網笑翻

初三鋒面＋冷空氣報到！4天濕冷剩11°C

白癡公主一家5姊妹拜年！網驚豔暴動了：都大眼美女

台灣女網紅狂挺蕭敬騰：罵他是幼稚丟臉

蔡依林除夕圍爐「驚見超大咖天后」！罕見同框掀暴動

床戰「尷尬3狀況」！

最易「單身上癮」星座Top 3

更多

最夯影音

更多
「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡
財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

2億頭獎「一注獨得」在苗栗　超旺投注站財神光顧15次！

2億頭獎「一注獨得」在苗栗　超旺投注站財神光顧15次！

10外孫排隊領紅包！阿公「彷彿看到債主」全程結屎面發錢

10外孫排隊領紅包！阿公「彷彿看到債主」全程結屎面發錢

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面