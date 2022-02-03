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錢來了！4生肖天生富貴命　第4名存摺數字最狂

記者黃翊婷／綜合報導

新的一年大家都希望能夠財運滾滾來，命理師艾菲爾從生肖的角度分析，4個生肖的人最具富貴命，依序為虎、牛、豬、狗，其中生肖屬虎的朋友天生對錢財就相當敏銳，加上拚命三郎的性格，所以往往能夠爭取到自己想要的東西。

▲千元鈔、鈔票（圖／記者張一中攝）

▲生肖屬狗的朋友，存摺裡的數字通常都比一般人高。（示意圖／記者張一中攝）

第四名：生肖狗
生肖屬狗的人天性忠誠勇敢，處事有一套自己的原則，對待朋友也推心置腹，因此總能交到知心的朋友。對他們來說，工作與事業是人生某個階段需要付出很多心力去經營的，所以會比他人更加努力，平時不會亂花錢，將錢用在需要的事情上，也懂得儲蓄、存錢的重要性，因此，他們存摺裡的數字通常比一般人要高出許多，日子當然也會過得越來越輕鬆自在。尤其是82丶94的生肖狗。

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天然的綠碧璽，有聚財之效，綠色的光是幸運之光，能招財、招貴人。

第三名：生肖豬
生肖屬豬的人天生看起來軟萌、待人和善，總是帶著笑臉和大家相處，做起事來不偏不倚、對事不對人，溫柔中帶著堅定，讓他人折服不已。而在工作中，他們專心致志去做一件事情，帶著全部的熱情投入，努力的過程總是受到好運眷顧，就算遇上麻煩事，身邊都會有貴人伸出援手，因此他們的人生總是可以一路順遂。尤其是83丶95的生肖豬。

天然的黃水晶又名「商人之石」，主偏財，能旺正財及偏財，以收聚財之效。

▲▼示意圖,房產,房地產,分析,建築,業務,金融家,買賣,投資。（圖／123rf）

▲屬牛的朋友在看到成果之前，不會放棄夢想。（示意圖／123rf）

第二名：生肖牛
生肖屬牛的人天生耐力極佳，做事勤懇丶認真，並且不畏艱難，對於未來的目標，秉持著尚未看到成果絕不放棄的理念。雖然在年輕的時候，一步一腳印的模樣看起來有點辛苦，不過，老天爺就是疼愛憨厚的人，所以他們最終還是能擁有富貴人生。尤其是85丶97的生肖牛。

天然的金鈦晶，增強個人自信心可當護身符、幸運符使用，是象徵財富的水晶，能招正財、偏財，磁場特別強！

第一名：生肖虎
生肖屬虎的人天生對錢財相當敏銳，對於理財也相當有一套自己的想法，做起事來不畏強權，總是自信滿滿，在人群中特別亮眼，也容易吸引來好運。隨著時間的推移，他們的為人處世與人生歷練越發成熟，加上拼命三郎的個性，因此能夠爭取到自己想要的東西，逐一達成願望清單上面的項目，因而擁有富裕的幸福人生。尤其是86丶98的生肖虎。

天然的天河石，令人有信心達成願望，能增強財運，有助創一番事業。

● 本文獲得塔羅牌老師艾菲爾授權。

錢來了！最具【富貴命】的四大生肖 有人一生都在追求財富丶成功，可是卻在辛苦努力之後，仍不見有所成就，而有人天生好命，似乎只要有努力，就可以過得很好。那麼，你會是那個幸運兒嗎？艾菲爾老師現在就從生肖的角度告訴你，最具富貴命的人，記得恭喜上榜...

塔羅牌老師艾菲爾發佈於 2021年11月23日 星期二

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