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10外孫排隊領紅包！阿公「彷彿看到債主」全程結屎面發錢

記者蔡紹堅／綜合報導

過年期間孩子們最期待的就是領紅包的時刻，但大人就不一定了！廣東揭陽一位阿公日前在家發壓歲錢，看著10位排隊等著領錢的外孫，他彷彿看到了「債主」，臉上完全沒有笑容，表情更隨著壓歲錢一張一張發出去越來越難看，到最後錢全部發完之後，甚至搖起了頭。

▼阿公被外孫包圍，表情凝重。（圖／翻攝微博）

▲▼10外孫排隊領紅包！阿公「彷彿看到債主」全程結屎面發錢。（圖／翻攝微博）

根據陸媒報導，這名阿公總共生了3個女兒，過年期間，女兒們帶了共10位外孫回來，三代齊聚一堂，大家都非常開心。不過，開心的人之中似乎不包含阿公，看著10位外孫在家中四處跑跑跳跳，他的表情相當凝重，還不斷用手指數著外孫的數量。

到了孩子們最期待的發壓歲錢時刻，阿公的不開心更加明顯了，看著排成一列的等著領錢的10位外孫，他彷彿看到了「債主」，表情糾結成「屎面」，臉色還隨著壓歲錢一張一張發出去越來越難看，最後錢全部發完之後，甚至搖起了頭。

同時，外婆似乎也不太開心，可以發現，阿公發壓歲錢的時候，外婆特別站在隊伍的側邊全程緊盯，似乎正在監督這群外孫，確保沒有人重複領錢。

阿公發壓歲錢的影片也在網路上引起很大討論，許多網友都非常同情阿公的遭遇，「10個外孫，每個人領18年的話，總共要發180包出去，退休金說不定不夠用了。」「還不只紅包，這些孩子回來，每個都要吃、喝、拉、撒，光是照顧他們就很可怕了！」「這明顯是虐待老人了，不讓人家安享晚年嗎？」「以前都說『含飴弄孫』，現在應該改成『含淚被孫弄』了。」

▼阿公發完錢後，搖了搖頭。（圖／翻攝微博）

▲▼10外孫排隊領紅包！阿公「彷彿看到債主」全程結屎面發錢。（圖／翻攝微博）

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