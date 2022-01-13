高考食品技師、普考地政士等類科　考試院會拍板6月舉行

▲中華民國考試院。（圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

考試院13日表示，111年專技高等考試大地工程技師第一階段考試、驗船師、第一次食品技師考試、消防設備人員考試，以及普考地政士、專責報關人員、保險代理人保險經紀人及保險公證人等考試，定於6月11日至12日，分別在台北、台中及高雄3考區同時舉行。

考試院會13日通過，111年專門職業及技術人員高等考試大地工程技師考試分階段考試（第一階段考試）、驗船師、第一次食品技師考試、高等暨普通考試消防設備人員考試，以及普通考試地政士、專責報關人員、保險代理人保險經紀人及保險公證人考試，定於6月11日至12日分別在台北、台中及高雄3考區同時舉行。

考試院指出，這項考試高等考試設大地工程技師（一）（應大地工程技師第一階段考試）、驗船師、食品技師、消防設備師等4類科；普通考試設消防設備士、地政士、專責報關人員、財產保險代理人、人身保險代理人、財產保險經紀人、人身保險經紀人、一般保險公證人、海事保險公證人等9類科。

考試院說明，有關本考試各類科的應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式，分別依照各該考試規則等規定辦理，相關規定將載明於應考須知。