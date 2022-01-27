考試院：今年度警察、鐵路特考　6月18日舉行

▲警察特考班示意圖。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

考試院院會今（27）日通過，今年度警察人員、一般警察人員、國家安全情報人員及交通事業鐵路人員考試，將於6月18日至20日舉行，本次暫定名額包括各類別組警察人員考試共2034名，國家安全情報人員考試31名，鐵路人員考試共342名。

考試院說明，本4項考試除警察人員考試三等外事警察人員類別、一般警察人員考試第二試、國家安全情報人員考試第二試及第三試、鐵路人員考試佐級考試場站調車、機械工程、機檢工程、養路工程等4類科第二試，集中於臺北考區應試外，餘均分設臺北、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄、花蓮、臺東等8考區舉行。

考試院表示，各該考試類別組（類科）及暫定需用名額：警察人員考試三等設行政警察人員等14類別組309名、四等設行政警察人員等5類別組824名，合計1133名；一般警察人員考試三等設行政警察人員等6類別組28名、四等設行政警察人員等4類別組873名，合計901名；國家安全情報人員考試三等設政經組（選試英文）等6組別31名；鐵路人員考試高員三級設會計等5類科20名、員級設材料管理等5類科70名、佐級設事務管理等10類科252名，合計342名。

有關應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與錄取方式、體格檢查時間及標準等，分別依照各該考試規則等規定辦理，相關規定將載明於應考須知。各類別組（類科）需用名額情形，將於考選部全球資訊網另行公告。