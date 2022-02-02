2萬人隔離無法吃團圓飯　柯文哲：輕症者隔離有必要嗎？

▲台北市長柯文哲視察大數據中心疫情儀表板。（圖／北市府提供）

記者徐政璿／台北報導

國內疫情升溫，全台約有2萬多人被隔離無法回家吃年夜飯，台北市長柯文哲感嘆，為了這輕症，搞到不能回家吃團圓飯，到底值不值得，他也透露台北市2日將宣布重啟預約平台，把手頭上剩下的疫苗在2月7日當週盡量打完。

柯文哲1日視察大數據中心疫情儀表板，被問到全台約有2萬多人過年期間被隔離，他表示，這題中央流行疫情指揮中心也在頭痛，也不能不讓國人回國過年，作為台北市長，每天看入境40幾個感染、確診，連續1、2週實在是三條線。

柯文哲坦言，他每次都在心裡想每天10幾個確診，人數一多就會有破口，百密總有一疏，如果是當年的SARS，死亡率13％又沒有疫苗，當然嚴格管制，若打疫苗得Omicron，症狀會很輕，但不打疫苗得了還不曉得多嚴重、死亡率還不低。

柯文哲認為，邊境管制一定有什麼地方有問題，之前有講過，打2劑疫苗，兩天之內PCR陰性，怎麼還會確診率到7%，已經違反醫學，一定是邊境管制有問題，他已經問過很多遍，但沒有人敢回答這問題。

柯文哲感嘆，為了這輕症，搞到這麼多人被居家隔離，不能回家吃團圓飯，到底值不值得要想一下，他表示，先努力的把疫苗第三劑打滿打好，如果第三劑打到七成，再來看看隔離政策要不要放鬆，因為就是感冒頭痛，2萬多人的隔離社會成本多高，還是讓大家思考看看。

柯文哲指出，這幾天衛生局疾管科沒休假，要把疫苗整理一下，2日會宣布重啟預約平台，把手頭上剩下的疫苗在2月7日當週盡量打，除中央預約系統外，還沒預約的民眾，我們整理出來再開放一次、盡量打完。